Juventud Unida en los penales logró su pase a la final

(Por Flavio Iacomini)

Saber ganar, pero también saber sufrir. Juventud Unida, en los penales estuvo anoche en su estadio al borde del nockaut. Si Luciano López, hubiese convertido el quinto penal para El Hollín, la historia hubiese sido diferente. La zurda del defensor para ejecutar y apareció la volada hacia la izquierda de Manuel Lacoste que tapó el remate y obligó al inicio de la serie de uno contra uno.

Thiago Kobarynca la acarició de zurda y mandó al arquero aurinegro Cristian Arce hacia el otro lado. El mediocampista rojiblanco convirtió desde los doce pasos y fue uno de los que al ejecutar estiró la agonía.

El turno del Carbonero y de nuevo Manuel Lacoste para atajar su tercer penal y generar la locura del festejo de Juventud Unida, que con su público terminó la noche de la mejor manera.

El equipo de Adrián Caputo ya está en la final del torneo Clausura 2025 tras un jugar un encuentro que lo tuvo con mayor protagonismo en su cancha, lugar donde generó un par de situaciones de serio riesgo para el arco aurinegro, un hecho que podrían haber consumado su victoria en los 90 de juego para no sufrir tanto en el final.

El Hollín, volvió a demostrar ser un gran rival, razón por la que el equipo de la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, logró llegar a esta instancia decisiva del torneo.

La gran figura del arquero Manuel Lacoste en los penales, al atajar tres envíos, terminó siendo la diferencia que llevó a Juventud Unida a la final del torneo.

El próximo miércoles ante Ferrocarril Roca, los albirrojos en su cancha jugarán los primeros 90 minutos. Mientras tanto y en la espera, Juventud Unida sigue festejando su victoria de anoche.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Raúl Maciel, Ignacio Maciel, Matías Cáceres, Joaquín Ametrano, Bruno Silva, Tomás Osterrieth, Nicolás Dierick, Thiago Kobarynca, Nicolás Patrault, Facundo Piazza. D.T: Adrián Caputo. Ayudante de Campo; Marcelo Luciani y Santiago Silva, P.F: Melina Biasutti.

El Hollín: Cristian Arce, Claudio Basurto, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Néstor Lujan, Luciano López, Diego Velázquez, Nahuel García, Nahuel Steiman, Carlos López, Facundo Zapata. D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti

