BM – lunes 15 de diciembre

BRILLANTE MUESTRA DE LOS TALLERES DE CULTURA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES La sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura lució repleta de público en la jornada de cierre de año de los Talleres de Danzas Españolas, Flamenco y Batería, mientras que en el patio se expusieron los trabajos de los Talleres de Cerámica y Arte Urbano que también formaron parte de este encuentro. El baile y la danza de las niñas del Taller de Danzas Españolas, grupo que está a cargo de la profesora Andrea Torqui, se complementó después con la presencia del grupo de Flamenco dirigido por Macarena Correa que, al finalizar su actuación, recibió el gran aplauso del público. Otra de las grandes atracciones de la jornada fue comenzaron a sonar las baterías. Alumnos y alumnas del Taller que lidera el profesor Alejandro Menant, tocaron a gran ritmo los tambores y platillos, lo que generó fuertes aplausos de los presentes en un evento que se caracterizó por los buenos momentos compartidos. El Taller de Cerámica para niños y adolescentes de la Dirección, que el sábado interactuaron con el público, es encabezado por Paloma Calabria, mientras que el de Arte Urbano es conducido por el profesor Nelson Crowley.

CIERRE DE AÑO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES PCD Los integrantes de las Escuelas Deportivas Municipales tuvieron su cierre de año con un encuentro que se desarrolló días pasados en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Los alumnos que concurren a Atletismo, Paracanotaje, Fútbol, Natación y Deportes Adaptados compartieron un momento agradable a pura música y diversión junto a familiares y a las profesoras Fernanda Negrete y Patricia Del Giovannino. En este marco, se expresó el agradecimiento por la permanente colaboración brindada durante el año y se reafirmó la invitación para continuar con las actividades en la Colonia de Verano.

GRAN ESPECTÁCULO DE CIERRE DE AÑO DE LA ORQUESTA ESCUELA DE LAS FLORES El pasado sábado 13 se vivió un emotivo y festivo Cierre de Año de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de nuestra ciudad. El espectáculo estuvo a cargo de los integrantes de la Orquesta y contó además con la presencia especial de la Banda Sinfónica de la Penitenciaría de la provincia de Buenos Aires y la destacada bailarina de la escuela Julio Bocca, Denise Gonzaga. El público pudo disfrutar de una gran noche en la renovada sala del Teatro Español que dio marco al cierre de este gran 2025 para la Orquesta Escuela que estuvo cargado de aprendizajes y presentaciones.

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA DIPLOMATURA EN COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS La Municipalidad de Las Flores invita a toda la comunidad a participar del este martes 16 de diciembre a las 19:30hs. en el salón rojo municipal del Acto de Entrega de Certificados de la Diplomatura de Vinculación en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, dictada en nuestra ciudad por la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) a través del Programa PUENTES. Durante el encuentro, además, se presentará una exposición de emprendimientos locales desarrollados por emprendedoras y emprendedores que formaron parte de esta Diplomatura. Será una oportunidad para celebrar el esfuerzo de quienes culminaron su trayectoria formativa y para conocer proyectos productivos de nuestra comunidad.

ACTO Se hace extensiva la invitación para el Acto Protocolar con motivo de conmemorarse el 204° aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El mismo se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad (Avda. Carmen 614).

PUNTO DIGITAL: TALLER DE NAVIDAD, CREACIÓN DE ALMANAQUES 2026 Como cada año, desde Punto Digital se abre un Taller de Navidad para niños y niñas de 7 a 11 años, donde en esta oportunidad se realizarán almanaques 2026, en formato mignon (para heladera), con diseños hechos por los participantes del taller. El mismo se llevará a cabo en la sede de Punto Digital (Av. Gral. Paz y Alem, subsuelo) el miércoles 17 a las 10 de la mañana. En el taller se trabajara con Canva, para el diseño de los almanaques, por lo que los niños y niñas que participen, deberán tener conocimiento previo en el uso de PC. Además, se brindarán todos los materiales para que se lleven sus calendarios, una vez terminados. La inscripción se puede realizar desde el siguiente link: https://forms.gle/DvVaGxZa5uLd8Ac49 o en Punto Digital, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

ACTO CONMEMORATIVO POR EL 100° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 27 DE EL DESPUNTE La Comunidad Educativa de la Escuela Primaria N° 27 de El Despunte celebró el 100° Aniversario de la institución.

Se compartieron emociones, recuerdos y la alegría por todo lo vivido en todos estos años donde primó la importancia de la enseñanza, el compañerismo y el arraigo. El intendente Alberto Gelené, junto al presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso, la inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari; y otras autoridades, acompañaron el Acto que tuvo lugar en el Establecimiento. La directora Patricia Pellejero, alumnos y alumnas, ex directivos, las familias, integrantes de la Cooperadora y vecinos del Paraje también estuvieron presentes y disfrutaron de la jornada donde hubo mensajes alusivos, entrega de presentes y reconocimientos; también música y danzas. Los ex alumnos fueron los encargados de realizar el izamiento de la Bandera; en tanto las autoridades realizaron el descubrimiento de la Placa Recordatoria que también fue bendecida. La jornada de festejo culminó con el tradicional “Feliz Cumpleaños” y un encuentro de camaradería.

FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CAMPEONA DE LA AMÉRICA PADEL CUP CON LA SELECCIÓN ARGENTINA La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Fiorella Propato San Martín, integrante de la Selección Argentina de Padel, por consagrarse Campeona de la América Padel Cup. En la final, llevada a cabo desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre en Joinville, Brasil, ante los dueños casa, el elenco nacional con una descollante y contundente presentación, se quedó con este prestigioso certamen. Fiorella tuvo un gran protagonismo ya que junto a Vicky Vilchez, le dieron el primer punto al combinado “albiceleste”, mientras que, en dupla con Francesca Floriani (Quines, San Luis), le dieron el título a la Argentina al ganar el quinto encuentro de la serie, sobre un total de 9 partidos que incluía la instancia definitiva. Por otro lado, el conjunto masculino, con la llave 4 a 0 a favor, salió a disputar el quinto punto y se impuso 6/3 y 7/5, adjudicándose de esta manera el torneo. Cabe destacar que Argentina se proclamó Campeona invicta, sin perder ningún set.

HOCKEY: VICTORIA FALASCO SUBCAMPEONA MUNDIAL CON “LAS LEONCITAS” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la Medalla de Plata obtenida por Victoria Falasco con la Selección Argentina de Hockey Sub 21, en el marco de la Copa del Mundo que comenzó el lunes 1° y culminó el sábado 13 de diciembre en Santiago de Chile. En la final, “Las Leoncitas” perdieron 2 a 1 ante Países Bajos en un encuentro muy disputado en el primer tiempo, donde las europeas pegaron primero y segundos más tarde establecieron el 2 a 0. Pese a la desventaja, las dirigidas por Juan Martín López no tiraron la toalla y llegó el descuento a través de Lara Casas. De ahí en más, el conjunto nacional ganó en intensidad, empujado por la florense Victoria Falasco, Juana Castellaro Morello y Sol Guignet en la mitad de la cancha, pero no alcanzó para revertir el marcador. “Las Leoncitas” dejaron una imagen de entrega total, carácter y orgullo, protagonizando un partido de altísima exigencia física y táctica.

