15 de diciembre de 2025

Azul: se realizó la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

22 minutos atrás Fm Alpha

En la rotonda del Cristo se realizó este domingo la última manifestación del año en reclamo por la construcción de la Autovía en Ruta 3. La convocatoria tuvo como objetivo concientizar y reclamar por la pronta intervención en la ruta, solicitando la construcción de la autovía y el adecuado mantenimiento del trazado actual, ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona. A modo de balance el referente del grupo de Vecinos Autoconvocados por la construcción de la autovía en la Ruta 3, Fernando Sottile, valoró el paso adelante que lograron dar durante 2025 en el que pudieron retomar el reclamo y volver a subirse a la ruta. “Nos costó mucho hacerlo porque desde la partida de Juan (Crocco) no teníamos un referente ni una persona que pueda hablar y comunicar con claridad. Pero como pudimos nos fuimos haciendo y pudimos volver a poner en la agenda política y en la agenda de los medios de comunicación este reclamo” manifestó en una entrevista en diario «El Tiempo».

