16 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Bomberos Voluntarios presentó nuevas unidades: «Es una linda manera de terminar el año»

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

En el marco de un acto protocolar que se llevó a cabo el pasado sábado en su sede de Pueyrredón 531 la institución presentó a la comunidad dos autobombas para el Cuerpo Activo. «Estos nuevos vehículos que se sumaron a nuestra flota nos permitirán brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. Es una linda manera de terminar un año que nos tuvo muy activos», indicó esta mañana a la 91.5 Raúl Juanateguy, presidente de la Comisión Directiva. «Logramos convertir la hidroescalera que teníamos y que prácticamente no se utilizaba para tal fin y adquirimos dos móviles: uno forestal (Móvil 31) y otro urbano (Móvil 32). De este modo tendremos activos cuatro móviles forestales que nos permitiría dar un buen servicio a la comunidad», expresó más adelante. Más adelante, Juanateguy sostuvo que «deseamos seguir haciendo más eficiente nuestra flota actualizando o renovando las unidades que así lo requieran».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

6 minutos de lectura

BM – lunes 15 de diciembre

13 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Juventud Unida en los penales logró su pase a la final

14 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Mesa de Saldos en la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios presentó nuevas unidades: «Es una linda manera de terminar el año»

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Azul: se realizó la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3

11 horas atrás Fm Alpha
6 minutos de lectura

BM – lunes 15 de diciembre

13 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Juventud Unida en los penales logró su pase a la final

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.