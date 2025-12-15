Bomberos Voluntarios presentó nuevas unidades: «Es una linda manera de terminar el año»

En el marco de un acto protocolar que se llevó a cabo el pasado sábado en su sede de Pueyrredón 531 la institución presentó a la comunidad dos autobombas para el Cuerpo Activo. «Estos nuevos vehículos que se sumaron a nuestra flota nos permitirán brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. Es una linda manera de terminar un año que nos tuvo muy activos», indicó esta mañana a la 91.5 Raúl Juanateguy, presidente de la Comisión Directiva. «Logramos convertir la hidroescalera que teníamos y que prácticamente no se utilizaba para tal fin y adquirimos dos móviles: uno forestal (Móvil 31) y otro urbano (Móvil 32). De este modo tendremos activos cuatro móviles forestales que nos permitiría dar un buen servicio a la comunidad», expresó más adelante. Más adelante, Juanateguy sostuvo que «deseamos seguir haciendo más eficiente nuestra flota actualizando o renovando las unidades que así lo requieran».

