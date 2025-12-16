16 de diciembre de 2025

Un científico del Conicet logró convertir residuos de yerba mate en bioaceite para la industria

4 horas atrás Fm Alpha

La investigación científica suele imaginarse como algo distante, encerrado en laboratorios y publicaciones especializadas. Sin embargo, hay proyectos que nacen de preguntas simples y muy concretas: qué hacer con los residuos que se generan todos los días, como los de la yerba mate y cómo transformarlos en algo útil. En esa línea se inscribe el trabajo que encabeza el científico e investigador del Conicet, Martín Palazzolo, orientado a convertir desechos agroindustriales en nuevos productos. Luego de desarrollar sus investigaciones en los Países Bajos, Palazzolo decidió volver a la Argentina para continuar su carrera científica. La idea de que la ciencia no es neutra ni abstracta, sino una herramienta que puede y debe contribuir al desarrollo del país, atraviesa todo el proyecto. El foco está puesto en una ciencia aplicada, capaz de resolver problemas reales y resolver necesidades productivas.

Fuente: Diario Uno

