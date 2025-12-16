La Cooperativa de Electricidad de Las Flores participó de la 47° Asamblea General Ordinaria de FEDECOBA

El pasado 10 de diciembre el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., Cdor. Mario Elgue, junto al Prosecretario Eduardo Manzo, el Tesorero Sebastián Casey y el Síndico Sergio Traut participaron de la 47° Asamblea General Ordinaria de FEDECOBA, realizada en el Centro Integral Cooperativo de la Federación. Durante la jornada, se abordaron los principales temas institucionales y económicos que forman parte del orden del día anual. Se presentaron y analizaron los estados contables de la Federación. Se destacó la solidez patrimonial de FEDECOBA, factor clave para sostener el acompañamiento técnico y político a las cooperativas asociadas. También, se expuso el Balance Social correspondiente al último ejercicio, donde se evaluó el cumplimiento y la inversión realizada conforme a los siete principios cooperativos, reafirmando el compromiso de la Federación con la identidad y los valores del sector. La representación de la Cooperativa de Las Flores tuvo una participación activa en el intercambio con otras entidades presentes. En particular, el presidente Cdor. Elgue adhirió a dos puntos centrales, que fueron ampliamente compartidos por los asistentes:

La importancia estratégica de la capacitación cooperativa El presidente remarcó la necesidad de profundizar las instancias de formación dirigencial y técnica, ello generó coincidencias con el presidente de FEDECOBA (quien además preside COOPERAR y la Alianza Cooperativa Internacional).

El rol activo de las cooperativas ante los distintos niveles de gobierno Se destacó la necesidad de fortalecer el vínculo institucional con los gobiernos nacional, provincial y municipal con una postura más propositiva y participativa en las políticas públicas vinculadas al sector eléctrico y cooperativo.

La delegación local valoró especialmente la posibilidad de intercambiar experiencias con cooperativas de toda la provincia, en un contexto desafiante para el sector energético, y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la representación de los asociados de Las Flores.

