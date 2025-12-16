BM – martes 16 de diciembre

ÉXITO TOTAL EN LA 2ª EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE TATUAJES Creatividad, encuentro, arte y toda la cultura del tatuaje en la 2ª Convención Internacional que se vivió el fin de semana en Las Flores con la Expo Tattoo. El gimnasio del CEF N° 6 fue escenario de los stands de expositores de distintos países como Brasil, Venezuela, El Salvador, Reino Unido y más, que eligieron nuestra ciudad para mostrar sus intervenciones en vivo y participar de esta eximia competencia. El evento, organizado por el artista y tatuador Ruda Melo, con colaboración de la Municipalidad, fue visitado por el público florense y también por los visitantes que llegaron desde distintos puntos, generando además un lindo clima, potenciando así el turismo, lo comercial y lo productivo. También hubo stands institucionales, de venta de productos relacionados con el tatuaje, propuestas gastronómicas, entre otras opciones.

ENTREGA DE PREMIOS DEL 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO “ENFOQUE FLORENSE” Este viernes 19 de diciembre en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura, se realizará la Ceremonia de Entrega de Premios del Primer Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”. Se trata de una producción generada por la propia Dirección de Cultura que contó con la participación como jurados a Eduardo Dubor, Walter Nicoliello y Guillermo Vidal, todos reconocidos exponentes de la fotografía de nuestra ciudad. Las bases del concurso instaban a los participantes a realizar secuencias fotográficas relacionadas al partido de Las Flores con sus hermosos lugares y sitios. Más de 40 participantes realizaron sus envíos fotográficos divididos en dos grupos: Menores de 12 a 18 años y Mayores de 18 años de edad. La cita para compartir este lindo momento de la entrega de premios del 1º Concurso Fotográfico Enfoque Florense en la Dirección Municipal de Cultura, ha sido fijada para las 19:30 horas del mencionado viernes.

NADADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE SAN JUAN El Equipo de Natación de la Municipalidad de Las Flores compitió en el Torneo Nacional que se desarrolló en San Juan. Los alumnos a cargo de los profesores Evangelina Iriarte, Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, vivieron una importante experiencia, midiéndose con los máximos exponentes del país, donde debemos destacar el cuarto y octavo puesto obtenido por Candelaria Lemma González (Menores) en 100 y 200 metros pecho, respectivamente, como así también el octavo lugar alcanzado por Macarena Espinosa (Menores) en 100 m. espalda y la duodécima posición conseguida por Guadalupe Valerio (Menores) en 50 m. libres. Además, tuvieron un buen rendimiento Benjamín Lemma González (Menores) y Tomás Bidegain (Infantiles). Recordamos que los florenses formaron parte de este evento por establecer los tiempos básicos que requiere la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos).

