Kuky Barraza el hombre que se regeneró ante la adversidad

En el día de la fecha, realizamos una entrevista de color al reconocido Miguel «Kuky» Barraza. Hoy ha logrado conformar una familia integra. En su niñez al punto del mendigo, actualmente un comerciante reconocido que demuestra como la historia en la vida se puede dar vuelta. Dueño de una sensibilidad absoluta por lo vivido en su juventud, ha logrado captar gran cantidad de clientes y reconocimientos ante las actitudes de beneficencia realizada. “Hice de todo, bien “busca” y lo sigo siendo en cuanto mi oficio, desde los 8 años me iba a la ruta a limpiar y cuidar autos, iba al viejo “Caballito Blanco”. De chiquito quería ser peluquero. Y un día cuando me fui en 2001 me radiqué un tiempo en La Plata hice muchas cosas para sobrevivir, el CUF me dio un lugar un tiempo. A veces dormía en la calle, a veces comía, a veces no, hasta que un día cansado de rebuscármela en la calle, me ofrecieron un lugar en una perfumería de calle 12 que el dueño era José Bonino, me dio confianza para salir adelante, me dio un techo para vivir, me tuvo presente, siempre lo valoro mucho…He visto muchas cosas en la calle, mucha clase de gente. Hoy agradezco de vivir en Las Flores porque esto es un paraíso a lo que se está viviendo afuera. Decía.

Sobre su comercio, dijo: “Para mí es un orgullo estar en una esquina de tanta historia en Las Flores, hay clientes grandes que me dicen “acá me traía mi papá”. Son lindos recuerdos. Y con los chicos es algo muy lindo, son muy espontáneos. Siempre nos ponemos a charlar con los clientes, hablar de cosas positivas más allá del servicio que uno brinda. Desde mi silencio voy a cortar el pelo en los barrios y escuelas, no me gusta mucho decirlo, es como devolver algo de lo que la sociedad me ha dado a mí. El sábado voy a hacer un juego de piedra, papel o tijera. Si me ganan les voy a hacer un descuento, es por el mes de la niñez y ver qué servicios extra les podemos dar a los chicos. Me gusta arrancar así el día…” Comentaba KUKY.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A KUKY BARRAZA

About The Author