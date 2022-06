La alegría y la fiesta fue solo rojinegra

Atlético Las Flores igualó 1 a 1 con Barrio Traut y se consagró campeón del Torneo Apertura 2022 del fútbol oficial de Las Flores. Una multitud acompañó a los rojinegros en su consagración tras una ansiosa espera de 18 años.

(Por Flavio Iacomini)

Nervios, gritos, expulsiones, alegría con roce de locura, lágrimas y el empate de Juan Antonio Ferreira en el minuto 53 del segundo tiempo, tras ejecutar un penal que por las expulsiones no se terminaba de patear nunca.

El planeta futbol florense, en primera división, tocó la puerta del final del torneo y Atlético Las Flores, tras ser mejor que el amarillo en los dos cruces (le había ganado 3 a 1 en cancha de Ferro siete días atrás) se consagró como flamante campeón de un torneo oficial en el que en el año 2004 había alcanzado su último título.

Fueron 18 años de espera para el desahogo y la felicidad de su gente. Razón por la que el festejo loco de sus jugadores y cuerpo técnico se extendió por largas horas.

El partido, no fue demasiado bueno para el espectador, porque no hubo espacios y entre la presión y las especulaciones, parte de la pasión la terminó despertando aquella jugada de los 41 del primer tiempo cuando Luis Urruchúa aprovechó una entrega corta del defensor Fernando Carrera y en el encontronazo con el arquero Tomás Felice primó el “Cuzco” que acompañó luego él camino a paso lento de la pelota hacia la red.

Convertía el amarillo a cuatro minutos del final del primer tiempo y se sabía que al quedar Barrio Traut a solo un gol del empate (porque debía levantar el 0-2 para ir a los penales) la carga de emotividad y nerviosismo iba a levantar la temperatura.

En el segundo tiempo, hubo más entrega de los dos lados y más roce también, aunque no hubo predominio de ninguno de los dos equipos en el juego. Todo transitó en los mismos niveles de paridad del primer tiempo. La mayor cuota futbolística de Atlético la ponía Juan Antonio Ferreira y por el lado de Barrio Traut, la peligrosidad en ofensiva de Luis Urruchua es lo que siempre estuvo presente.

En el minuto 91 se dio la jugada del penal cobrado por Carlos Servidío que desató luego todo el escándalo cuando el arquero de Barrio Traut le pegó un puñetazo a un jugador de Atlético. Corridas, forcejeos y muchos jugadores separando para que no pase a mayores, pero ante tanto descontrol debió ingresar también la policía al campo de juego.

Después el árbitro expulsó a un jugador rojinegro y la trompada del expulsado sobre la humanidad de un hombre amarillo y retomaron las corridas casi sin fin.

Con los ánimos calmos por el esfuerzo de la mayoría de los futbolistas que fueron a separar a sus compañeros mas alterados, en el minuto 53 Juan Ferreira de zurda pateó el penal y empató el partido.

Desde ahí, todo comenzó a vestirse de color rojinegro en el estadio del CEF N° 6 donde Atlético Las Flores llevó mucha gente para vivir su fiesta.

Cuando el árbitro Servidío decretó el final del juego, el festejo se hizo interminable hasta recibir la copa “40 años de Malvinas” que puso en juego la Liga de Fútbol de Las Flores.

Los rojinegros lograron dejar atrás casi dos décadas sin títulos y en el Clausura 2022, que comenzará en Julio, estrenarán su campeonato ganado en buena ley. “Nadie nos regaló nada” lo dicen sus jugadores y cuerpo técnico.

El festejo por las calles céntricas de la ciudad y en su sede social de Avenida Rivadavia, completó la tarde del 5 de Junio del 2022. El día que Atlético Las Flores, el centenario club de nuestra ciudad, volvió a inscribir su historia grande en el futbol oficial florense.

Atlético Las Flores: Tomás Felice, Fernando Carrera, Marcelo Tobares, Santiago Martinolli, Juan Ignacio Ledesma, Juan Antonio Ferreira, Nahuel Ramos, Carlos López, Santiago Gardella, Martín Saurel, Relevos: Juan Guallán, Pablo Caputo, Nahuel García, Román Soria, Mauro Ramos, José Giurisca, Alexis Franco. D.T: Oscar Caminos. Ayudantes de Campo: Edgar Iribarne, Damián Cabral y Diego “Chango” Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

Barrio Traut. Lucio Cieza, Alejo Giudice, Martín Gil, Guillermo Tus, Eugenio Montorfano, Andrés Fuchila, Ary Amicone, Mateo Iglesias, Walter Crapinetti, Luis Urruchúa, Marcelo Jaime. Relevos: Delfino Iribarne, Alexio Aguirre, Jonatán Cartasso, Diego Gioiosa, Juan Carricaburu, Claudio Goñi, Renzo Patronelli. D.T: Dardo Rivarola. Ayudantes de Campo: “Chimpa” Coronel y Sergio González.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Lucas Loza (Saladilo) y Natanael Lettieri ( Lobos).

(Fotos gentileza. Walter Nicoliello)

