17 de abril de 2026

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La Asociación confirmó la pre-apertura de “El Biguá” para el 25 de mayo

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4 horas atrás Fm Alpha

La Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores informa que ayer jueves se firmó el acuerdo que dará inicio a una nueva etapa para el Parador y Almacén de Emprendedores Florenses “El Biguá”, ubicado en el Parque Plaza Montero. El servicio gastronómico estará a cargo de Delfino Iribarne y Joaquín Melo quienes fueron seleccionados luego de una importante y exigente convocatoria en la que se recibieron diversas propuestas de gran nivel e interés para el desarrollo del espacio. Desde la Asociación se destacó la calidad de las iniciativas presentadas y el compromiso demostrado por cada uno de los participantes en un proceso que demandó un análisis cuidadoso para definir la propuesta que mejor se ajusta al espíritu del proyecto. Asimismo, se confirmó la realización de una actividad de pre-apertura el próximo 25 de mayo -en el marco de la celebración de la fiesta patria- con el objetivo de compartir con la comunidad este nuevo espacio que busca promover el encuentro, la producción local y el desarrollo emprendedor de Las Flores. Los detalles de la jornada y de la propuesta especial prevista para esa fecha serán informados en los próximos días a través de los canales oficiales y los medios de comunicación locales.

Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores.

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