La Buena Noticia: Con molino propio procesan granos de la zona

La adquisición de la maquinaria les permitió comenzar a moler trigo y maíz localmente, a los que sumaron después otros frutos del monte nativo. Este paso redujo la dependencia de distribuidores lejanos, acortó la cadena logística y abarató el costo final de las harinas integrales.

La Cooperativa de Trabajo Moliendas del Ambato Ltda. ubicada en la provincia de Catamarca. La iniciativa nació a partir de una realidad compartida: la dependencia de grandes distribuidoras ubicadas a cientos de kilómetros, que encarecían los costos y dificultaban el acceso a harinas integrales. Frente a ese escenario, sus integrantes comenzaron a pensar en alternativas propias y evaluaron la posibilidad de adquirir un molino que les permitiera procesar granos de la zona. Así surgió la idea de producir a escala comunitaria, reduciendo la logística y fortaleciendo el consumo local.

Con el paso del tiempo, la experiencia inicial se fue ampliando. A la molienda de trigo integral se sumaron harinas de maíz y otros cereales, además de productos elaborados a partir de frutos del monte nativo como la algarroba, la chañar, el mistol y la tusca. Estos insumos, de uso ancestral en la región, se destacan por su valor nutricional y su adaptación natural al entorno, sin necesidad de agroquímicos.

Actualmente, el proyecto está integrado por cinco familias, con una fuerte presencia de jóvenes y niñas y niños que crecen acompañando el trabajo cotidiano. La organización se sostiene sobre una lógica profundamente cooperativa: decisiones consensuadas, aprendizaje colectivo y una identidad que se construye en comunidad. La mitad de sus integrantes son personas adultas y la otra mitad menores, lo que refuerza la idea de un proyecto con proyección a futuro.

Si bien la personería jurídica fue obtenida hace cuatro años, el espíritu cooperativo estuvo presente desde el inicio. A lo largo del camino, la participación en cocinas comunitarias impulsadas por el Estado provincial resultó clave para avanzar en procesos de inocuidad, capacitación y comercialización de alimentos, además de fortalecer la identidad institucional del grupo.

La apuesta productiva está claramente orientada a la agroecología. Las materias primas provienen de extensiones pequeñas, donde es posible controlar plagas con técnicas alternativas y respetuosas del ambiente. El objetivo es ofrecer alimentos sanos, libres de agrotóxicos, y sostener una economía basada en el cuidado del territorio y de quienes lo habitan.

“Uno de los hitos más recientes fue la puesta en marcha del Mercado Productivo Cooperativo de Catamarca, un espacio destinado a la comercialización de la producción cooperativa local”, indicó la integrante de la entidad, Mercedes Cassina. Allí confluyen más de 25 cooperativas de la provincia, en una experiencia que busca resolver una de las principales dificultades del sector: la venta directa y organizada de sus productos. El lugar, construido colectivamente, refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes creen en el cooperativismo como herramienta de transformación social.

