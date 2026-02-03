3 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Buena Noticia: Con molino propio procesan granos de la zona

3 minutos de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

La adquisición de la maquinaria les permitió comenzar a moler trigo y maíz localmente, a los que sumaron después otros frutos del monte nativo. Este paso redujo la dependencia de distribuidores lejanos, acortó la cadena logística y abarató el costo final de las harinas integrales.

La Cooperativa de Trabajo Moliendas del Ambato Ltda. ubicada en la provincia de Catamarca. La iniciativa nació a partir de una realidad compartida: la dependencia de grandes distribuidoras ubicadas a cientos de kilómetros, que encarecían los costos y dificultaban el acceso a harinas integrales. Frente a ese escenario, sus integrantes comenzaron a pensar en alternativas propias y evaluaron la posibilidad de adquirir un molino que les permitiera procesar granos de la zona. Así surgió la idea de producir a escala comunitaria, reduciendo la logística y fortaleciendo el consumo local.

Con el paso del tiempo, la experiencia inicial se fue ampliando. A la molienda de trigo integral se sumaron harinas de maíz y otros cereales, además de productos elaborados a partir de frutos del monte nativo como la algarroba, la chañar, el mistol y la tusca. Estos insumos, de uso ancestral en la región, se destacan por su valor nutricional y su adaptación natural al entorno, sin necesidad de agroquímicos.

Actualmente, el proyecto está integrado por cinco familias, con una fuerte presencia de jóvenes y niñas y niños que crecen acompañando el trabajo cotidiano. La organización se sostiene sobre una lógica profundamente cooperativa: decisiones consensuadas, aprendizaje colectivo y una identidad que se construye en comunidad. La mitad de sus integrantes son personas adultas y la otra mitad menores, lo que refuerza la idea de un proyecto con proyección a futuro.

Si bien la personería jurídica fue obtenida hace cuatro años, el espíritu cooperativo estuvo presente desde el inicio. A lo largo del camino, la participación en cocinas comunitarias impulsadas por el Estado provincial resultó clave para avanzar en procesos de inocuidad, capacitación y comercialización de alimentos, además de fortalecer la identidad institucional del grupo.

La apuesta productiva está claramente orientada a la agroecología. Las materias primas provienen de extensiones pequeñas, donde es posible controlar plagas con técnicas alternativas y respetuosas del ambiente. El objetivo es ofrecer alimentos sanos, libres de agrotóxicos, y sostener una economía basada en el cuidado del territorio y de quienes lo habitan.

“Uno de los hitos más recientes fue la puesta en marcha del Mercado Productivo Cooperativo de Catamarca, un espacio destinado a la comercialización de la producción cooperativa local”, indicó la integrante de la entidad, Mercedes Cassina. Allí confluyen más de 25 cooperativas de la provincia, en una experiencia que busca resolver una de las principales dificultades del sector: la venta directa y organizada de sus productos. El lugar, construido colectivamente, refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes creen en el cooperativismo como herramienta de transformación social.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista realizada en el programa En la misma vereda, en radio FM del Sol (Mar del Plata, Buenos Aires).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Bajar la edad de imputabilidad: La política opina y legisla de acuerdo si está o no en el máximo poder.

11 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Boletín Municipal: La fiesta inolvidable por los 100 años de El Trigo.

1 hora atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Reforma constitucional en provincia de Buenos Aires: El plan para pasar a una sola cámara legislativa y reducir el gasto político

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Bajar la edad de imputabilidad: La política opina y legisla de acuerdo si está o no en el máximo poder.

11 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Boletín Municipal: La fiesta inolvidable por los 100 años de El Trigo.

1 hora atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Reforma constitucional en provincia de Buenos Aires: El plan para pasar a una sola cámara legislativa y reducir el gasto político

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

La Buena Noticia: Con molino propio procesan granos de la zona

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.