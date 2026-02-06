La Buena Noticia: Dictan charlas en escuelas sobre el cuidado del agua

La historia de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Luis Beltrán Ltda. tiene sus raíces en una necesidad básica: garantizar el suministro de agua potable para toda la localidad. Fue ese objetivo común el que, en 1968, impulsó a un grupo de vecinos a organizarse y conformar una entidad basada en los valores de la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la responsabilidad social. Con el paso del tiempo, la Cooperativa no solo logró sostener ese servicio esencial, sino que también evolucionó y sumó nuevas prestaciones.

Inicialmente enfocada en la construcción y mantenimiento de la red de agua potable, la entidad dio un paso significativo en 1998, cuando la Municipalidad transfirió la concesión del servicio de cloacas, en articulación con el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. Tres años más tarde, en 2001, incorporó una sala de extracción y fraccionamiento de miel, ampliando su perfil productivo y generando nuevas oportunidades de trabajo.

Actualmente, la Cooperativa está presidida por Valeria Vuillermin, quien asumió su mandato el 4 de abril de 2025 y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese rol en toda la historia de la entidad. Desde su conducción, destaca la enorme responsabilidad que implica brindar el servicio de agua potable, un recurso indispensable para la vida y cuyo uso requiere un compromiso permanente de cuidado y administración responsable.

“El funcionamiento de la Cooperativa se sostiene en una organización interna que articula distintos equipos de trabajo según cada servicio, con empleados y empleadas que llevan adelante las tareas cotidianas y se apoyan mutuamente cuando la situación lo requiere”, comentó Vuillermin. Esa lógica solidaria también se refleja en el fuerte vínculo con el municipio local, el Departamento Provincial de Aguas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), otras Cooperativas y la Federación de Cooperativas de Río Negro, de la cual forma parte.

Más allá de los servicios, la Cooperativa se define como un espacio de encuentro y construcción colectiva. Mantiene una relación estrecha con las instituciones educativas de la localidad: trabaja junto al Instituto de Formación Docente Continua, recibe estudiantes de carreras terciarias para realizar pasantías y acompaña a Cooperativas escolares de nivel secundario. Además, desarrolla acciones de concientización en escuelas primarias y jardines, donde se brindan charlas sobre el uso racional y responsable del agua, entendida como un recurso no renovable.

El compromiso comunitario también se expresa en el acompañamiento a distintas organizaciones locales, como escuelas, el hospital, los bomberos voluntarios y cooperadoras, mediante colaboraciones, aportes solidarios y participación en iniciativas comunitarias. La respuesta de los asociados y asociadas se refleja en un alto nivel de cumplimiento en el pago de los servicios, lo que permite sostener el funcionamiento y planificar nuevas acciones.

