La Buena Noticia: La Plata Solidaria puso en marcha su agenda 2026

6 horas atrás Fm Alpha

El voluntariado platense comenzó a delinear su trabajo para este año en una reunión realizada el miércoles, donde se presentaron proyectos orientados especialmente a jóvenes de sectores vulnerables y al fortalecimiento de la asistencia social en los barrios. “Estamos muy entusiasmados por la generación de ideas y la puesta en marcha de proyectos, sobre todo aquellos dirigidos a los jóvenes”, señaló Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria. Entre los ejes abordados se destacaron cursos de capacitación laboral, talleres de manipulación de alimentos y capacitaciones en RCP para comedores y merenderos, además del análisis de la compleja situación alimentaria que atraviesan muchas familias. Del encuentro participaron referentes de comedores, merenderos y voluntarios de distintos barrios de la ciudad. También estuvo presente el licenciado Fernando Demarchi, director del Área Social de la Universidad del Este.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

