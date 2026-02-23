Lic. Carlos Cattorini sobre la reforma laboral: “En los ultimos 20 años, el ajuste se realizó por el lado del trabajo informal”

Luego de superar la cámara de diputados de la nación donde trajo infinidad de criticas por parte la oposición, la nueva ley sería un hecho que colaboraría a sacar el fantasma principalmente a las pymes, ya que las leyes de fondo, sancionadas en épocas de vacas gordas, daban otras perspectivas al empresariado. Como si fuese poco, la ley remarcando derechos al trabajador de 1974 termina empañándose con la realidad cuando un trabajador es despedido, pues de acudir a la justicia para el cobro, la misma demora varios años terminando en una injusticia. Por este tema, invitamos al piso, y entendiendo que REMSAL (Region empresarial del Salado) donde el Lic. Carlos María Cattorini preside con su comisión, han tenido reuniones con diversos legisladores nacionales con tal de nutrir el articulado.

“Tenemos infinidad de temas en REMSAL como liquidaciones, tarjetas de créditos, comisiones, tasas municipales, etc… son inquietudes en toda la región. A medida que nos acercamos al Gran Buenos Aires las tasas son más elevadas”.

“En los últimos 20 años los empleadores no han dado mano de obra por la situación…lo que hay que tener en cuenta es el entorno que había cuando se generó toda esta legislación. Argentina es el único país en la región con un régimen que asigna estos derechos. Cuando se gestó estábamos en una economía totalmente cerrada. La globalización del mundo vino después con la caída del Muro de Berlín por ejemplo…nosotros veníamos de un proceso de que la idea era vivir con lo nuestro como dice el libro de Aldo Ferrer y que estaba basado en el potencial que el país tiene. Tenemos una cantidad de recursos muy importante naturales y en ese momento una formación escolar sólida al igual que lo industrial. Por lo tanto, la idea era que se podía desarrollar la Argentina dependiendo muy poco del mundo, solamente exportando materia prima. Así fue el esquema donde llegó un punto donde mostró sus limitaciones con la integración de las operaciones industriales donde una fábrica de autos dejó de fabricar la totalidad de los modelos. Se hacía la carrocería, pero el motor y la caja se traían de afuera…En ese esquema se fue generando la necesidad de permitir un intercambio mayor y por eso a mediados de los ‘80 surge el Mercosur con la idea de ampliar la escala de producción. En la época de Menem se fue avanzando. El puntapié lo dio Alfonsín y Sarney (ex presidente brasileño)”.

Sobre la idea de concretar una moneda única que identifique al Mercosur, dijo: “Europa tiene sus problemas con el tema del Euro porque la gran cuestión está en que hay países con más déficit que otro, y necesitan más asistencia financiera y ahí se empieza a complicar. Por ejemplo, los alemanes que tienen una economía fuerte, preguntan por qué tienen que bancar a los demás…Si no hay una armonización de las políticas fiscales no se podrá tener una moneda única. Si todos los países buscan un déficit cero es viable. Mientras las condiciones no se den es muy riesgoso, no podría terminar bien…una moneda única te habilita a integrar los sistemas financieros con lo cual te evita pagar los derechos de cambio que no favorecen al vendedor y cobrador. Tiene que haber como base un acuerdo muy superior…hoy priman los intereses políticos de cada gobierno. Falta mucho para revalorizar los intereses en común…Mientras no haya armonía de verdad con líneas de acción unificadas es muy difícil. Uruguay y Paraguay son países ordenados que se manejan muy bien desde el punto de vista fiscal. Argentina y Brasil se complican un poco más…Deberíamos tener una legislación laboral similar. Uruguay tiene un tope de indemnización de 6 meses. Brasil tiene 8, Argentina no tiene nada…son 20 años de antigüedad equivale a 20 meses de indemnización. Plantear un límite de indemnización no significa matar a nadie. Los otros países ya lo tienen y no pasa nada. No es que las empresas aprovechan para echar gente a mansalva…cualquier empresa tiene que tomar esas condiciones de decir por ejemplo si tengo que cerrar qué tengo que afrontar …La cuenta de las indemnizaciones es que tiene que pagar, la tiene que tener antes sino tiene que presentarse a convocatoria o declararse en quiebra…La cuestión laboral es central, no se trata de pensar porque hay un esquema y de alguna forma ha convertido la oposición a la reforma laboral en una especie de credo político porque no hay nada que se pueda aceptar de lo que se plantea….¡todo es no!…..la cuestión es que por ahí dicen que es la postura de los ricos o los que explotan a la gente…creo que es un error enorme plantearlo así porque en realidad hay que plantear alternativas que permitan que el capital y el trabajo estén en las mejores condiciones posibles. Eso hoy con una legislación que pretende dar derechos al trabajador lo que han logrado es que en la medida que han venido cambiando las condiciones externas y no se ha adaptado la legislación, el ajuste se ha hecho por el lado del empleo informal… La tendencia va a seguir en la medida que no cambiemos… hay que lograr una legislación que permita que crezca el empleo formal…Plantear la situación de quienes están empleados de manera informal, no tienen ningún derecho, esto son ilusorios porque en definitiva sí existen los derechos para el 45% de la masa laboral y para el resto no, se va a trasladar de la formalidad a la informalidad”. Decía Cattorini.

Profundizando, manifestó: “La cuestión es trabajar en conjunto para lograr la mejor legislación posible. Nosotros, representando a las pymes, lo que quisimos hacer fue un aporte a todo lo que pueda representar un régimen especial que está contemplado en la nueva legislación pero a nuestro entender le faltan algunos aspectos. Como capacitación y mano de obra que la pyme lo que hace es, entre otras cosas, preparar en cosas tan elementales como ir a trabajar prepara…En Las Flores hay empresas que les cuesta tener los lunes a todo el plantel…ese trabajo de acostumbrar a la gente que hay que concentrarse en el trabajo, lo hace mayoritariamente la pyme que toma gente sin experiencia y le da oportunidad de trabajo a los más jóvenes. En la medida que eso sea así, la Pyme necesita tener apoyo para todo ese proceso más si tenemos en cuenta las carencias de formación que hoy tienen muchos jóvenes que pasaron por el sistema educativo y no han absorbido muchos conocimientos que se consideran de por sí dados. Todo eso lo suple la empresa”.

“Durante todo ese período de formación el aporte que el empleado hace al proceso es muy bajo. Si pretendemos que todo el tema tenga el costo que tiene un empleado ya formado es muy difícil iniciar el proceso…tiene que tener algunos beneficios. No que el empleado gane menos, sino que el costo final para el empresario sea menor a través de las cargas sociales que paga y más…nosotros planteamos una serie de alternativas para las Pymes y como eso una serie de aspectos…lo que está planteado en la legislación laboral no alcanza para que haya un despegue de la economía, con esto no se cierra el capítulo, pero es un paso necesario” Comentaba.

Por el lado de lo impositivo, dijo: “Luego necesitamos una reforma impositiva porque hoy estamos compitiendo en condiciones desfavorables con el mundo. Ese proceso de apertura total que nosotros hemos criticado severamente y que creemos que tiene que ser mucho más administrado, no es coherente con la estructura impositiva que tenemos y eso también es una faceta que es imprescindible para evitar la destrucción de puestos de trabajo y para permitir que haya más actividades que tienen mejores posibilidades dentro de este esquema…”

Sobre la invitación a legisladores nacionales para plantearles la reforma, dijo: “La última reunión que tuvimos con REMSAL fue hace poco con el equipo técnico de Patricia Bullrich. Hemos pedido reiteradas veces reunirnos con dirigentes de la oposición pero no les interesa hablar de este tema porque no nos han abierto puertas. No hay intencionalidad política de parte nuestra ni nada por el estilo. Sólo les hemos adelantando lo que hemos consensuado en la región como necesidades…Tenemos irregularidades desde el punto de vista de lo que es migraciones…hay mucha gente ilegal todavía y que está y no tiene más remedio que trabajar en negro…irregularidad en el gran Buenos Aires y el conurbano donde existen talleres clandestinos o plantaciones fruti hortícolas que no están ni siquiera registrados y todo eso genera un circuito negro que es difícil competir para el circuito que está en condiciones”.

“Si uno va la feria de San Justo o La Salada ves el 90 % de lo que se mueve es en negro… mientras exista esa tolerancia hacia esas cosas es muy difícil y dispar la situación. Los que están empleados, los changarines, no tienen derechos. Hay que pensar en la formación de los jóvenes, la regularización del mercado laboral, aferrarse a lo que alguna vez tuvimos…” Remarcaba.

En el final sobre la Liga del Comercio que preside, dijo: “He visto comentarios locales acerca de la actividad de la Liga del Comercio donde nos achacan cosas que no están en nuestro ámbito, tomar decisiones como por ejemplo la habilitación de comercios. Nos dan un rol municipal equivocadamente….hemos presentado proyectos donde buscamos la manera que tenga la mayor formalidad posible y proyectos para el seguimiento y no hemos logrado que el HCD lo trate sobre tablas. Es un punto álgido y sensible porque no sé si se han querido sacar el lazo”. Afirmaba Cattorini

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CARLOS MARÍA CATTORINI

About The Author