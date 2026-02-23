Runners florenses dijeron presente en el «Tandil Run Fest»

Se desarrolló este domingo en la ciudad serrana la 6ta. edición del «Tandil Run Fest» con distancias de 10K y 21K con largada en el imponente Lago del Fuerte, recorriendo senderos y cruces de sierras espectaculares. Un número importante de corredores florenses (entre las dos categorías) dijeron presente entre los cientos de atletas de toda la región. En Damas 10K, Mariangeles Pighini fue octava con un tiempo de 1:14:59 mientras que Mauricio Sallete ocupó el puesto 20 en Caballeros 10K con un tiempo de 1:07:31, entre los más destacados. En 21K sobresalieron Karen Alvarenga, Julieta Acosta, Sixto Cabral y Nicolás Manteiga, todos pertenecientes al Grupo «Invictus» al igual que los anteriormente mencionados. Por otro lado, Tandil ya se prepara para el próximo 15 de marzo con la «Adventure Race» (11K y 29K), otra competencia atractiva que también contará con buena parte de los nuestros.

