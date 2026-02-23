Concejo Deliberante: sesión extraordinaria este martes

(Ver orden del día) Con un orden del día de 9 puntos se llevará a cabo este martes desde las 19hs. en el salón «Dr. Oscar Alende» una sesión extraordinaria. Entre lo más destacado, se dará a conocer un despacho de Comisión Plenaria sobre la reubicación circuito de karting y cafeteras (Proyecto de Ordenanza presentado en su momento por el Bloque Todos por Las Flores). Otro despacho de la misma Comisión se referirá a un Proyecto de Decreto elevado por el Bloque Adelante Juntos sobre la no aplicación actualización de los montos tasas red vial.

00. ORDEN DEL DIA SESION EXTRAORDINARIA

