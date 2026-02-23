BM – lunes 23 de febrero

CORSOLANDIA: PASARON LAS DOS PRIMERAS NOCHES CON LA MAGIA Y EL COLORIDO DE SIEMPRE Una multitud disfrutó el sábado 21 y ayer domingo 22 de febrero de los dos primeros días del carnaval infantil de Las Flores que llegó a su 54° edición y volvió a demostrar el nivel de importancia social que define su valiosa trayectoria. Niños y niñas con sus disfraces y carrozas, acompañados por sus familias, ganaron el paseo de avenida General Paz entre Avellaneda y Alem, donde el público también fue protagonista con su masiva presencia.

Todos desfilaron ante el escenario ubicado en la esquina de Moreno y Av. General Paz, donde los jurados observaron el paso de los participantes para poder definir el próximo fin de semana, luego de las dos últimas noches, quienes serán los premiados. Además de la exhibición de los trajes y las ocurrentes ornamentaciones de las carrozas, el sábado hubo un lindo espectáculo con zancos y fue muy aplaudida la actuación de la Comparsa de Adultos Mayores; mientras que el domingo se destacó la presentación de la murga “Desquiciados de la Luna”. Esta agrupación florense, que conduce el profesor Fabián Pallero, cerró la segunda noche de las cuatro programadas para el carnaval infantil.

La Comisión de Corsolandia, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se prepara para el próximo viernes 27 y sábado 28, poder cumplir, en sus dos últimas jornadas, con todas las expectativas que el carnaval infantil, desde hace más de 50 años, ha sabido generar en toda nuestra comunidad.

ADULTOS MAYORES Y UN FIN DE SEMANA A PURO MOVIMIENTO El día sábado 21 la Comparsa de Adultos Mayores “Colibrí” participó de la jornada de apertura de la 54º edición Corsolandia, desarrollando así la actividad intergeneracional, con alegría, color y a puro ritmo, «porque la edad no es una barrera para disfrutar y compartir con los peques y la comunidad toda». En tanto, el domingo 22 en el Centro Recreativo Municipal «Néstor Kirchner» desde las primeras horas de la mañana, se llevó a cabo el Cierre de Verano de la Colonia de Adultos Mayores con más de un centenar de adultos y familia. Se contó además con la presencia del intendente Fabián Blanstein, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, el director del área, Mariano Montes de Oca junto a todo el equipo de trabajo que fueron parte e hicieron posible el desarrollo de la misma. También acompañaron las directoras de Discapacidad, Manuela Cieza, de Niñez y Adolescencia, Lucila Meléndez y de Promoción Comunitaria, Silvina Castro. Durante la jornada se realizó un almuerzo, juegos recreativos, actividades acuáticas y el cierre del día se llevó a cabo con el tradicional fogón. Fue un momento de alegría, reflexión y vivencias compartidas, momentos únicos que quedarán guardados en nuestros corazones. ¡Nos encontraremos el próximo año!.

About The Author