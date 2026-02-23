Fútbol: Thiago Aparicio campeón con River en el Mundialito «Rojinegro» en Rojas

El joven mediocampista que se inició en las inferiores de El Taladro se consagró este fin de semana campeón con el Selectivo 2015 del club atlético River Plate en una nueva edición del Mundialito “Rojinegro” de Fútbol Infantil, que se desarrolló desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero en Rojas con la organización del Club Jorge Newbery. Thiago hizo un torneo espectacular convirtiendo cinco goles para la consagración del elenco dirigido por Santiago Alonso. Cabe destacar que uno de ellos fue en la final donde el conjunto “Millonario” venció 4 a 1 a CUSA de Salto, con gran actuación del florense que marcó el tercer tanto. Hace un año y medio que Thiago está fichado en la entidad de Núñez que participa en la Liga Metropolitana.

