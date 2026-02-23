23 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol: Thiago Aparicio campeón con River en el Mundialito «Rojinegro» en Rojas

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

El joven mediocampista que se inició en las inferiores de El Taladro se consagró este fin de semana campeón con el Selectivo 2015 del club atlético River Plate en una nueva edición del Mundialito “Rojinegro” de Fútbol Infantil, que se desarrolló desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero en Rojas con la organización del Club Jorge Newbery. Thiago hizo un torneo espectacular convirtiendo cinco goles para la consagración del elenco dirigido por Santiago Alonso. Cabe destacar que uno de ellos fue en la final donde el conjunto “Millonario” venció 4 a 1 a CUSA de Salto, con gran actuación del florense que marcó el tercer tanto. Hace un año y medio que Thiago está fichado en la entidad de Núñez que participa en la Liga Metropolitana.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Rige alerta amarillo para este lunes

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Entrenaron a fondo

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Bailando con el Alma» se lució en la televisión

16 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol: Thiago Aparicio campeón con River en el Mundialito «Rojinegro» en Rojas

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Rige alerta amarillo para este lunes

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: la satélite USAT-1 de la UNLP se prepara para su lanzamiento y marca un hito en la ingeniería espacial universitaria

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Entrenaron a fondo

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.