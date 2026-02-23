23 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Rige alerta amarillo para este lunes

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para la tarde de este lunes 23 de febrero. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Seguiremos informando.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Fútbol: Thiago Aparicio campeón con River en el Mundialito «Rojinegro» en Rojas

25 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Entrenaron a fondo

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Bailando con el Alma» se lució en la televisión

17 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol: Thiago Aparicio campeón con River en el Mundialito «Rojinegro» en Rojas

25 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Rige alerta amarillo para este lunes

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: la satélite USAT-1 de la UNLP se prepara para su lanzamiento y marca un hito en la ingeniería espacial universitaria

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Entrenaron a fondo

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.