La Buena Noticia: la satélite USAT-1 de la UNLP se prepara para su lanzamiento y marca un hito en la ingeniería espacial universitaria

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezó en el Rectorado un encuentro con el equipo que desarrolló el satélite universitario USAT-1, el primer CubeSat construido íntegramente en el ámbito de una universidad pública del país. La comitiva estuvo acompañada por el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis. Durante la reunión, los investigadores detallaron el estado actual del proyecto, que atraviesa su etapa final de ensayos e integración. En los próximos días, el satélite será trasladado a España, donde se realizarán las pruebas técnicas previas a su envío al sitio de lanzamiento en Estados Unidos. El USAT-1 tiene un formato CubeSat de aproximadamente 10 por 10 por 34 centímetros y un peso cercano a los 4 kilogramos. Fue diseñado para la demostración tecnológica de técnicas GNSS aplicadas a la observación de la Tierra.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

