La Cooperadora del Hospital sorteó la casa

Por este lindo hecho y lo que se viene con respecto a la doma en el mes de abril, conversamos con el Pte de la Institución colaboradora con nuestro nosocomio Luis D’Agostino.

«El día sábado se hizo el sorteo del bono contribución de la casa del hospital, una casa totalmente renovada, además del resto de los premios adjudicados a vecinos de nuestra ciudad…La modalidad del bono no es sale o sale, si la persona favorecida o el numero no salió la casa queda para la institución…Hace unos años el numero quedo vacante ya que la persona que adquirió el numero no pudo seguir pagando la cuota correspondiente, si la persona favorecida o el numero no salió la casa queda para la institución…La entrega oficial de la casa será a principios de la otra semana a mas tardar…» Decía D’Agostino.

Sobre la fiesta criolla que llegará en el mes de abril, dijo: «Tenemos por delante también el tema de la doma de la cual ya se vendieron 1000 entradas, Ahora se pondrán en venta 1000 entradas mas a $6000 en marzo principios de marzo, después se pondrán a la venta mas entradas a $8000.-..» Por el premio por la venta hasta el dia sabado pasado dijo: «La entrada de la doma si es sale o sale, el numero favorecido del primer sorteo fue el o589 es una persona de Cachari, Luis Parache favorecido con 100.000.-…El 24 de febrero y el 30 de marzo se realizan dos sorteos con las preventas de 100.000 cada uno…Tenemos vendedores zonales en Rauch, Saladillo, Tapalqué, Gral Alvear que se comunican a través de WhatsApp con nuestra secretaria, que así lleva un control de los números vendidos…La casa es la numero 16 que entregamos estamos evaluando la posibilidad de comprar otra casa pero es imposible por los valores que se manejan… para que podamos lograr eso, la rifa tendría que tener un valor de $ 70.000.- si logramos llegar a un acuerdo con un particular que nos venda una casa mas accesible lo haremos y sino veremos la posibilidad de comprar un terreno para poner como premio…» Comentaba el Pte. de la institución.

Audio de la entrevista a Luis D´Agostino.