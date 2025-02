La Cooperativa Eléctrica advierte sobre estafas telefonicas

La Cooperativa de Electricidad Obras, Crédito y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. alerta a sus asociados y a la comunidad en general sobre intentos de estafas telefónicas detectados en los últimos días.

Se han reportado llamados desde números con características ajenas a nuestra ciudad (como 011, entre otros), en los que falsos representantes solicitan datos personales o bancarios con diversas excusas. Ante esta situación, reiteramos que la Cooperativa NO realiza llamadas desde números que no correspondan a la localidad ni solicita información sensible por teléfono.

Para evitar ser víctima de estos engaños, recomendamos:

✅ No brindar información personal, bancaria ni códigos de seguridad.

✅ Cortar la comunicación ante llamados sospechosos.

✅ Verificar siempre los números oficiales de contacto.

✅ Denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades de seguridad.

Para consultas, pueden comunicarse con la Cooperativa a través de los números de atención:

Administración: 2244 442066 / 2244-407101 (Solo Whatsapp) de 7 a 14 hs.

Denunciá cualquier intento de estafa ante las autoridades de seguridad.

Policía Comunal: 911

Solicitamos a la comunidad estar alerta y difundir esta información para evitar fraudes. Cuidémonos entre todos.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

