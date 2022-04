La dirección de parques, paseos y forestación incorpora a la ingeniera agrónoma Camila Gavazza

El Director de Parques, Paseos y Forestación de la Municipalidad de Las Flores Pablo Moro, llegó al piso de la radio acompañado de la reciente incorporación al área, la ingeniera agrónoma Camila Gavazza. Teniendo en cuenta la época del año, en «el periodístico», conversamos todo lo significante a la forestación de la ciudad y poda.

Camila: la verdad que me encontré con un buen manejo en materia de forestación con buen equipo de trabajo, hacemos inspección de cada uno y luego sale el equipo a trabajar…

Pablo: Desde el municipio venimos trabajando, históricamente el arbolado no tenía un manejo, luego se crearon leyes, ordenanzas y se ha ido realizando el manejo en todas las ciudad, en la provincia estamos bajo una ley y cada municipio adhiere a esa ley, también hay ordenanzas, es trabajar bajo un lineamiento. Estamos hoy tratando de ampliar la parte técnica en el área, siempre vamos a encontrar todo tipo de reclamos…hicimos un censo que deberá se actualizado, es del 2010 de toda la parte céntrica, hay alrededor 10 mil ejemplares. Lo que hemos analizado mucho es que la forestación en las ciudades ha sido prueba-error, hay registros y lo hemos hablado con Nora Genaro de las especies que se han usado, el plátano o el fresno que son muy rústicas han resistido a factores de todo tipo como la urbanización a lo largo de los años, plátanos hay en todos lados, no son muchas las especies que resisten a eso, las ciudades avanzan, mucho hormigón, cemento y vereda. La zona geográfica y los suelos que hay son pobres, compactados, menos profundos que en la zona rural, son impedimientos para que las raíces se desarrollen, al no encontrar un lugar para explora,r se desarrollan más en superficie, muchos álamos y sauces que son especies demandantes en humedad, son especies que dan sombra en poco tiempo pero no son ideales del todo para las calles…

Camila..la idea es de a poco ir forestando con las mejores especies, hoy las rotondas tienen muchas verbenas y la idea es que la ciudad tengan cada vez más flores y árboles que estén bien adaptadas a la ciudad…tenemos solo una clase de arbolado publico pero sabemos que eso se maneja de acuerdo a la ordenanza de cada ciudad..

Pablo, quizá otra gente antes que nosotros tenía otra visión y hay especies de años, es gente que tuvo visión de futuro que tal vez por generaciones se pudo haber perdido. Hay ciudades que no han quedado árboles, en Azul y Olavarría el arbolado es pobre, sabemos de la problemática que genera tratamos de minimizar para que sean más los beneficios, en verano lo notamos más con la sombra y la temperatura, hemos hecho análisis y con registros enseguida nos damos cuenta, pero la diferencia es muy importante…

Dentro del Presupuesto municipal para la dirección de espacios verdes hay una partida donde desde allí trabajamos, para el día a día, para la compra de árboles y seguir forestando..

Camila: Para El Parque Plaza Montero, la idea es seguir agregando arboles que creemos que hacen falta, es nuestro lugar más importante. Tal vez la periferia, rodeando el parque, estamos trabajando en la especie correcta.

Pablo, pensamos en especies nativas, tal vez no sean abundantes pero tratamos de recrear lo que alguna vez hubo, especies adaptadas a la zona, al régimen hídrico y térmico, especies que no demanden mucho trabajo en la pos plantación. El ceibo es típico, es una de las especies que estamos pensando, también hay otras.. Por ultimo, Moro, se refirió a la importante reunión del fin de semana para el publico interesado, podadores:

El viernes 22 a las 18hs, en el Aula 1 de Educación haremos una charla capacitación para los podadores particulares y a cualquier interesado sobre todo en esta época de tantos reclamos, una charla informativa, se entregarán carnet habilitados a los podadores.

ENTREVISTA A PABLO MORO Y CAMILA GAVAZZA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram