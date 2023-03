La industria del cuento del tío a la orden del día

Este doloroso hecho, le paso al vecino de nuestra ciudad Vicente Risso, que con el criterio de que no le pase a nadie mas, decidió publicar esta situación de engaño:

“Venía de trabajar y me llega un llamado de un número por un plan de motos, me agarró medio frío, me ofrecen la moto que quería, una Zanella 150, tenía que pagar. Nos volvimos a comunicar más tarde y me pidieron fotocopia de DNI y un recibo con algo a mi nombre. Lo paso y me dijeron que estaba todo bien me daban el crédito, con 23 mil pesos para gastos y 48 cuotas de 8 mil pesos. Fue todo por WhatsApp. Me dijeron que estaba todo bien y que ya podía entregar el dinero. Un Sr. Franco me dijo que se llamaba, fui a un Pago Fácil y en los estados sigue apareciendo que están entregando motos, el plazo eran 4 días, pasó esa fecha, traté de comunicarme y nadie me atiende.. “ Expresaba dolido Risso.

Audio de Vicente Risso

