Oscar Urruchúa editará el libro: “Huellas de experiencia”,

El ex comisario, ahora jubilado oriundo de nuestra ciudad Oscar Urruchúa escribió un libro basado en toda su experiencia en la fuerza publica. Radicado en Tandil, Oscar pasó por los estudios de FM ALPHA y en «El Periodístico» adelantó algo de lo plasmado en el libro que piensa presentarlo en la feria del libro de Tandil el próximo mes de agosto.

«Este libro lo empecé a escribir hace tres años, sale en agosto, está en corrección lo estaría presentando en la Feria del Libro en Tandil. Me tiré a imprimir lo mínimo que son 50 libros y ya los tengo vendidos. Para agosto, podríamos hacer más., “Huellas de experiencia”, se llama con vivencias de mi paso por los distintos destacamentos, la parte vial, comisaría, distritos, ese libro marca muchas anécdotas con el personal, lo bueno y lo malo de lo que viví en todos estos años, también las injusticias, eso también lo plasmo con dolor. Es una crónica sobre 33 años prestando servicio en la policía de la provincia, mi primer destino fue aquí en Las Flores, cuando egresábamos nos hacían elegir entre tres destinos, tuve la suerte que me respetaron mi primer destino. En el año 91 fue cuando comencé a trabajar aquí, el camino que tracé me deja conforme, pero también con dolor por las injusticias, a los 52 años me llega el retiro con anécdotas imborrables, seleccioné lo más ameno, me aboqué a narrar mis vivencias y esfuerzos. Era hacerlo día a día, escribiendo todo el día, no menos de dos años me llevó. Cuando egresábamos eran 30 años, luego la ley cambió y terminaron siendo 33…Uno cumple un ciclo y hay que dar lugar a los que viene detrás. Es nada más ni nada menos lo que uno vivió, me acuerdo de muchos detalles, de cada jerarquía, cada destino, estuve en casos especiales, en narcotráfico, fui director de academia. Eso fue más que nada para estar más cuidado luego de mi problema de salud, y mis jefes no querían que estuviera a cargo de cosas peligrosa. De hecho, lo que me llevó al ACV también está, la gente que me tendió una mano, ya son amigos del alma y corazón. Fue impresionante el respaldo y gracias a Dios me pude recuperar. Mi familia sufría pero yo no recuerdo nada. A la gente que uno cruzaba en la calle, mantenía en una conversación, toda esa gente estuvo. No sólo en la clínica, sino iban a mi casa a preguntar cómo estaba. Estoy más que agradecido por todo eso…» Para quien quiera el ejemplar, deben comunicarse al 2494 693581.

ENTREVISTA COMPLETA A OSCAR URRUCHÚA

