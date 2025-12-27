La última prueba del Bicampeón 2025 del fútbol de Las Flores

Ferrocarril Roca juega mañana domingo desde las 18 Hs en el CEF N° 6 su último partido del año ante Barrio Traut. Estará en juego la Copa de la Liga de Fútbol de nuestra ciudad y será el cierre de un año de intensa actividad futbolística. El partido de fin de temporada será transmisión de FM ALPHA 91.5. La entrada tendrá un valor de 4.000 pesos.

(Por Flavio Iacomini)

Los ferroviarios, tras un gran año exitoso por la obtención de los títulos Apertura y Clausura que puso en juego la Liga de Futbol Oficial de Las Flores, tendrán ahora la posibilidad de obtener su tercer título del año si es que mañana pueden vencer a un duro oponente como Barrio Traut, equipo subcampeón del Apertura 2025.

Será también el partido despedida del D.T Luciano Bertamino, quien ya anunció que no continuará el año próximo, debido que el entrenador decidió tomarse un año de descanso luego de su exitoso trabajo donde en la casa albiceleste logró cinco títulos de los últimos seis torneos oficiales.

Bertamino estuvo acompañado en el cuerpo técnico por los profesores Luciano Poffer (Ayudante de campo) y Luciano Ponce (Preparador Físico), un hecho que destacó de sobremanera al plantel de Ferro sobre el resto por la gran condición física que mostró el equipo durante todo el año.

Mañana domingo desde las seis de la tarde, en el CEF N° 6, se cruzará con un rival con quien se conoce y mucho ya que lo enfrentó en varias finales en este último tiempo.

El equipo de Dardo Rivarola, protagonista siempre de nuestro futbol, llega también motivado al encuentro donde está en juego la tan preciada Copa de la Liga de Futbol de Las Flores.

El “Amarillo” accedió a jugar este partido tras haber ganado el sorteo ante Juventud Unida, reciente subcampeón del Clausura. El reglamento de la Copa de la Liga sostiene que en caso de repetirse el campeón, tal como ocurrió en esta temporada, el subcampeón de uno de los torneos es quien tiene la posibilidad de jugar este encuentro que dará por finalizada la actividad futbolística de un año muy significativo para el futbol de nuestra ciudad.

Con un costo de entrada de 4.000 pesos, lo recaudado será en beneficio de la Liga de Futbol.

Este partido final, será también el punto culmine 2025 del trabajo deportivo de FM ALPHA 91.5, emisora que como lo ha hecho durante los torneos del año, trasmitirá este gran choque entre Ferrocarril Roca y Barrio Traut.

