El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió premios en Monte y 25 de Mayo

El Gordo de Navidad repartió anoche viernes su suerte en la provincia de Buenos Aires. El primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones) repartiendo los 800 millones de pesos. El evento se transmitió en vivo y en directo por el canal de You Tube de Lotería de la Provincia desde el Salón de Sorteos del Instituto. El segundo premio fue para el 12.542 vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de 250 millones de pesos. El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo 65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Alte. Brown) y Ezpeleta (Quilmes).

