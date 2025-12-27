27 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió premios en Monte y 25 de Mayo

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

El Gordo de Navidad repartió anoche viernes su suerte en la provincia de Buenos Aires. El primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones) repartiendo los 800 millones de pesos. El evento se transmitió en vivo y en directo por el canal de You Tube de Lotería de la Provincia desde el Salón de Sorteos del Instituto. El segundo premio fue para el 12.542 vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de 250 millones de pesos. El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo 65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Alte. Brown) y Ezpeleta (Quilmes).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Aprovechá la gran promo fiestas de bodega y viñedo La Blanqueada

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Cuenca del Salado: Nación comunicó el envío de una parte de los fondos prometidos a productores inundados

5 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Barrio Traut será rival de Ferro en la Copa de la Liga

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió premios en Monte y 25 de Mayo

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

La última prueba del Bicampeón 2025 del fútbol de Las Flores

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Aprovechá la gran promo fiestas de bodega y viñedo La Blanqueada

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Choque frontal en el kilómetro 228 de la Ruta Nacional 3

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.