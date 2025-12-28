28 de diciembre de 2025

Quiénes eran las víctimas del choque fatal entre dos camionetas en la Ruta 3

Ruta 3:

 

Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa murieron en el acto; su hija de 13 años pelea por su vida tras el brutal incidente cerca de Las Flores.Un matrimonio que residía en la localidad de Berisso murió en un choque frontal este sábado por la mañana. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Basilio Diaduch, de 52 años, y Cecilia Sosa. La pareja viajaba en una Renault Kangoo junto a su hija de 13 años, que fue trasladada en grave estado y lucha por su vida.El accidente ocurrió cerca de las 7 a la altura de Las Flores, cerca del kilómetro 227 de la Ruta 3, que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Por motivos que todavía son materia de investigación, la Kangoo en la que iba la familia chocó de frente contra una Volkswagen Amarok. El impacto fue tan fuerte que ambos adultos fallecieron en el acto.

Quiénes eran Eduardo Diaduch y Cecilia Sosa

La noticia conmocionó a Berisso, donde Diaduch y Sosa eran muy conocidos por su activa participación en la colectividad ucraniana, según informó 0221.

 

Eduardo Basilio Diaduch era de nacionalidad ucraniana. (Foto: Facebook Eduardo Basilio Diaduch.)

Además, el matrimonio trabajaba en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y era reconocido tanto por su compromiso con la comunidad como con su labor en el centro médico.

Cómo fue el accidente

La conductora de la Volkswagen Amarok fue identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera, con DNI argentino y domicilio en Olavarría. La mujer resultó herida y fue trasladada al Hospital de Las Flores, donde confirmaron que está fuera de peligro.

El fatídico accidente dejó un saldo de dos personas muertas en la ruta 3 (Foto: Gentileza Verte.Tv).
El fatídico accidente dejó un saldo de dos personas muertas en la ruta 3 (Foto: Gentileza Verte.Tv).

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, que realizaron tareas de rescate y asistencia.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores. La causa fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo, mientras se intenta determinar qué provocó el choque.

Fuente : tn.com.ar

 

 

