Lalcec Las Flores: «Disfrutar del verano pero con cuidado»

20 minutos atrás Fm Alpha

Lalcec Las Flores (adherida a la Red de Liga Argentina de lucha contra el Cáncer) recordó que con la llegada del verano es tiempo de vacacionar y disfrutar pero también de cuidar la piel que nos cubre y nos protege. Para ello dio inicio a una Campaña de Prevención del Cáncer de Piel visitando cada pileta y cada Centro Recreativo local para llevar mensajes que ayuden a PREVENIR afecciones y daños que puede ocasionar el sol con la exposición en horarios inadecuados sin tener en cuenta algunas medidas preventivas. ¡A disfrutar del verano, pero con cuidado!.

