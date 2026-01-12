12 de enero de 2026

Torneo Senior: se jugaron los partidos de ida de los playoffs

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

(Foto: Avellaneda) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la jornada correspondiente a los partidos de ida de la segunda etapa del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Copa de Bronce: Porteño 0-La Terraza 0 y Los Amigos 0-El Bosque 0. Copa de Plata: Juventud Unida 2 (2 Macías)-Construcciones Landa 2 (Lisazo y Amendolare) y El Hollín 2 (Cirulli y Bertholet)-Atlético 1 (Prieto). Copa de Oro: Rosas 1 (Franco)-Avellaneda 3 (Folini, Jacquet y Decundo) y CUF 1 (Sachetti)-Bandera Blanca 3 (2 Gioiosa y Verón). El próximo domingo se disputarán los encuentros de vuelta.

