Paritarias bonaerenses: Provincia citó para este 13 de enero a estatales, docentes y judiciales

2 horas atrás Fm Alpha

En medio de los reiterados pedidos de reapertura de las negociaciones paritarias por parte de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof convocó para este martes a los distintos gremios tal y como se había comprometido en la reunión celebrada en diciembre, previo a la Navidad. Es así que se sentarán a la mesa de negociación los trabajadores comprendidos bajo la ley 10.430, los docentes y judiciales, quienes recibieron en noviembre el último porcentaje del incremento acordado. La cita con docentes es a las 13 horas y con estatales a las 14 horas. Cabe recordar que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). En los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período. “Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados”, dijo Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al conocer el llamado a reunión que será en la sede del Ministerio de Trabajo.

Fuente: La Noticia 1

