Laura Caraminola: «La realidad es que los servicios no mejoran y la presión sobre los vecinos sigue creciendo»

6 horas atrás Fm Alpha

La concejal por el Bloque La Libertad Avanza se refirió el pasado viernes en la 91.5 al reciente tratamiento de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2026 en el marco de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. «Algunas tasas tienen una suba del 67%. En el caso de la tasa vial a pesar del pago no se ha hecho nada en los caminos. También hay incertidumbre entre los productores rurales porque ahora el intendente se va y no se sabe bien cómo va a quedar todo. Así que bastante complicada la situación en una ciudad donde, por ejemplo, no se evitan gastos superfluos del municipio. No hay austeridad ni revisión en gastos de cuenta», expresó. Más adelante, Caraminola manifestó que «la realidad es que los servicios no mejoran y la presión sobre los vecinos sigue creciendo. Nosotros vamos a seguir bien de cerca éste y otros temas como la no respuesta en algunos proyectos que el espacio presentó en su momento y aún no han sido contestados».

