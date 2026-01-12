Ferro busca volar alto

Recuperaría al “Tero” Emmanuel Tus y a Sergio Cenzano. El central Facundo Díaz, con pase en el club, también podría volver. A estos tres nombres se le agregarían otros nuevos. Los torneos oficiales Apertura y Clausura y el Pre Federal están en la mira del nuevo D.T Juan Cruz Candina.

(Por Flavio Iacomini)

Tres nombres de jerarquía del ascenso de Comandante NIcanor Otamendi del 2014, al cual el tiempo poco a “gastado” debido a que año tras año son jugadores convocados por clubes de otras ligas foráneas, estarían a punto de regresar a la primera división de Ferrocarrill Roca.

El cuerpo técnico que encabeza Juan Cruz Candina, tiene en carpeta a dos nombres importantes como el de los mediocampistas Emmanuel Clemente Tus y Sergio Gabriel Cenzano.

El “Tero” y el “Cuiza”, anduvieron jugando en el 2025 por los pagos de Henderson en la Liga de Pehuajó y estarían pensando en quedarse siempre y cuando no aparezca una oferta económica que los haga cambiar de parecer.

Facundo Díaz, figura en el futbol azuleño con la 2 de Azul Atletic, terminó su préstamo y tiene su pase en el club ferroviario por lo que la posibilidad de quedarse también existe.

Entre pasillos, se menciona que como Ferro tiene en mente el Pre Federal de la Federación Pampeana Bonaerense que comenzaría en este otoño 2026, también podría incorporar un delantero de fuste para engrosar un plantel ya rico en jugadores debido a que deberá afrontar dos torneos al mismo tiempo.

Mientras se juegue el Apertura se estará disputando entre semana el Pre Federal, de allí la idea del cuerpo técnico y de la dirigencia que hoy preside Diego Aranda de tener un primer equipo competitivo con jugadores de experiencia en ese tipo de torneos de ascenso del futbol argentino.

About The Author