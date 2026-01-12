BM – lunes 12 de enero

“LOS TITIRIFEOS” BRINDARÁN UN SHOW EN MARCO DEL PROGRAMA “ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO” Este miércoles 14 de enero a las 10 de la mañana por intermedio del Instituto Cultural del gobierno de la Provincia de Buenos Aires llegarán “Los Titirifeos” a la sede de la Escuela Nº 1, en el marco de las Escuelas Abiertas en verano. “Los Titirifeos” son una compañía teatral con 17 años de trayectoria que combina humor, música y títeres con espectáculos educativos y divertidos para niños y adultos. Sus integrantes: Emiliano Vega y Emiliano Puñales, quienes también son músicos y educadores, se especializan en abordar temas relevantes para la comunidad, como la ecología, el compañerismo, la solidaridad a través de shows interactivos y adaptados para diferentes edades.

Un evento abierto a toda la comunidad educativa que podrá ser disfrutado por todos los chicos, chicas y docentes que participan activamente en nuestra ciudad del interesante programa Escuelas Abiertas en Verano.

INFORME SOBRE INCENDIO EN PLANTA DE RESIDUOS Desde la Municipalidad, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se informa que en conjunto con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores se trabajó intensamente en el incendio que se produjo ayer por la tarde en la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre Ruta N°3. Desde Bomberos se solicitó la colaboración de equipos municipales y luego de analizada la situación, el secretario Javier Arreyes junto al personal asistieron con dos camiones, una pala cargadora y una máquina retroexcavadora. Con la retroexcavadora se realizó el movimiento de los residuos incendiados – se trata de material que genera mucha combustión -, tapándolos con aporte de suelo provisto con los camiones desde un acopio en la misma Planta.Las tareas de los equipos se extendieron hasta las tres de la madrugada aproximadamente, quedando controlado, pero no extinguido, y con una guardia. Hoy a primera hora se continuó con los trabajos, agregando al equipo más camiones, otra retroexcavadora, la cual estaba asignada a tareas en caminos rurales, y una topadora.

LAS FLORES DISFRUTÓ DE LA EXITOSA 2ª EDICIÓN DE LA EXPO FIESTA 80’s El Parque Plaza Montero volvió a ser el lugar donde el público florense se concentró masivamente este fin de semana para compartir un evento artístico musical que terminó coronado con los aplausos del público en sus dos noches de realización. Organizado por La Barka Producciones de Fabián Iglesias y con un fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, la gente que se acercó a la “Laguna” pudo disfrutar de este encuentro de manera libre y gratuita. El sábado estuvo arriba del escenario el joven músico Axel Benítez con su banda y dejó toda su impronta y profesionalismo, reconocido esto por los aplausos ante su actuación. El grupo de rock florense Walkmans, con música internacional de los años 80, también se destacó; mientras que en el cierre de la primera noche el conjunto Gulp, ofreció un tributo a los Redonditos de Ricota que terminó haciendo cantar y bailar al numeroso público. En el inicio de la jornada de domingo, el grupo de música infantil Vinicius estuvo dedicado en su trabajo para entretener a las más chicos, debido a la gran cantidad de familias que acudieron a presenciar el espectáculo. La perfomance artística musical de Leo Blanco con un show que emuló la figura de Michael Jackson, fue sorprendente tanto por su vestuario como por la gran destreza de los artistas arriba del escenario al imitar la figura de quien, en la década del 80, fue la gran figura de la música y el baile internacional. Cierre de lujo con Fuerza Stéreo, grupo musical que honró la figura de Gustavo Ceratti y ejecutó maravillosos temas de Soda Stéreo. Todas las actividades artísticas estuvieron complementadas en las dos noches por la presencia de diferentes stands, donde los carros gastronómicos fue el lugar donde se pudo observar largas colas de gente. Todo lo exitoso del evento estuvo amparado por dos noches brillantes en cuanto a las muy buenas condiciones climáticas que acompañaron a la magnífica segunda edición de la gran Expo Fiesta 80’s.

IMPORTANTE La Secretaría de Deportes comunica que, luego de las tareas de mantenimiento realizadas, se retoma la actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”. Se recuerda a la comunidad que se puede asistir de 14 a 19 horas y en el predio se cuenta con servicio de guardavidas, profesores y enfermería.

