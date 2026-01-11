11 de enero de 2026

Gastón Aparicio, nuevo técnico de Atlético Las Flores

44 segundos atrás Fm Alpha

El entrenador, que ya dirigió la primera división rojinegra en 2024, volverá a calzarse el buzo de D.T de un equipo que este año quiere ser protagonista de los torneos oficiales Apertura y Clausura 2026. Matías Cabral y Leonardo Weis lo acompañarán en el cuerpo técnico

(Por Flavio Iacomini)

De vuelta al pago. Después de haberse tomado en 2025 un año sabático dentro del planeta fútbol florense, a Gastón Aparicio le volvió picar el “Bichito” y a partir de mediados de Marzo se lo verá de nuevo por las canchas.
La comisión directiva de Atlético Las Flores resolvió contratar de nuevo a este entrenador que ya el anteaño pasado dirigió bien al plantel rojinegro y que ahora buscará con singular expectativa ser candidato a pelear por un lugar en la zona de clasificación del primer torneo del año.
Con Gastón Aparicio, llegarían también nuevos jugadores al club de avenida Rivadavia, un hecho que reforzaría a un plantel necesitado de incorporaciones.
Junto a Gastón Aparicio, también desembarcarían en el rojinegro como ayudantes de campo: Matías Cabral, que ya ha colaborado con el flamante entrenador, como así también el médico Leonardo Weis.

