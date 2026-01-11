Gastón Aparicio, nuevo técnico de Atlético Las Flores

Gastón Aparicio, nuevo técnico de Atlético Las Flores1 minuto de lectura
El entrenador, que ya dirigió la primera división rojinegra en 2024, volverá a calzarse el buzo de D.T de un equipo que este año quiere ser protagonista de los torneos oficiales Apertura y Clausura 2026. Matías Cabral y Leonardo Weis lo acompañarán en el cuerpo técnico
(Por Flavio Iacomini)
De vuelta al pago. Después de haberse tomado en 2025 un año sabático dentro del planeta fútbol florense, a Gastón Aparicio le volvió picar el “Bichito” y a partir de mediados de Marzo se lo verá de nuevo por las canchas.
La comisión directiva de Atlético Las Flores resolvió contratar de nuevo a este entrenador que ya el anteaño pasado dirigió bien al plantel rojinegro y que ahora buscará con singular expectativa ser candidato a pelear por un lugar en la zona de clasificación del primer torneo del año.
Con Gastón Aparicio, llegarían también nuevos jugadores al club de avenida Rivadavia, un hecho que reforzaría a un plantel necesitado de incorporaciones.
Junto a Gastón Aparicio, también desembarcarían en el rojinegro como ayudantes de campo: Matías Cabral, que ya ha colaborado con el flamante entrenador, como así también el médico Leonardo Weis.