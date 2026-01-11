Arduo trabajo de Bomberos Voluntarios durante el fin de semana

Intensa tarea tuvo el Cuerpo Activo en las últimas horas. Pasado el mediodía de este domingo se convocó a la guardia por un incendio de pastos y malezas en el Arroyo Las Flores. Más tarde se produjo un toque de sirena por el incendio de un vehículo camino rural al Canal 11 (foto). Finalmente, otra dotación concurrió a combatir un nuevo foco ígneo en inmediaciones de la Planta de Reciclado de Residuos. La entidad recordó que «se vienen temperaturas muy altas y, con ellas, aumenta la cantidad de incendios forestales. Se ruego no arrojar, botellas ni residuos, no encender fuego en lugares no habilitados, no arrojar colillas de cigarrillos, no realizar quemas de ningún tipo y evitar chispas o pirotecnia».

