11 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Arduo trabajo de Bomberos Voluntarios durante el fin de semana

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Intensa tarea tuvo el Cuerpo Activo en las últimas horas. Pasado el mediodía de este domingo se convocó a la guardia por un incendio de pastos y malezas en el Arroyo Las Flores. Más tarde se produjo un toque de sirena por el incendio de un vehículo camino rural al Canal 11 (foto). Finalmente, otra dotación concurrió a combatir un nuevo foco ígneo en inmediaciones de la Planta de Reciclado de Residuos. La entidad recordó que «se vienen temperaturas muy altas y, con ellas, aumenta la cantidad de incendios forestales. Se ruego no arrojar, botellas ni residuos, no encender fuego en lugares no habilitados, no arrojar colillas de cigarrillos, no realizar quemas de ningún tipo y evitar chispas o pirotecnia».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Gastón Aparicio, nuevo técnico de Atlético Las Flores

14 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Coqui Sondón es finalista con su canción inedita en el pre Cosquin

31 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Hockey: Vitu Falasco seleccionada para el proyecto 2026

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Gastón Aparicio, nuevo técnico de Atlético Las Flores

14 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Arduo trabajo de Bomberos Voluntarios durante el fin de semana

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Coqui Sondón es finalista con su canción inedita en el pre Cosquin

31 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Hockey: Vitu Falasco seleccionada para el proyecto 2026

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.