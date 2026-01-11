11 de enero de 2026

Coqui Sondón es finalista con su canción inedita en el pre Cosquin

31 minutos atrás Fm Alpha

El Jurado integrado por Silvia Lallana, Marcelo Ezequiel del Río y Joel Tortul, dio a conocer a las 4.50 hs del domingo la nómina de finalistas de la 4ta ronda del 54° Certamen para Nuevos Valores PRE COSQUÍN 2026.
FM ALPHA en el lugar del hecho haciendo la vigilia de los florenses en Cosquín. La respuesta del jurado se demoró más de una hora luego del cierre del certamen donde reinaba el frío en pleno enero con casi 12° de temperatura. Vivimos el buen momento donde se anuncia a las 4.50 hs qué Juan Carlos Sondón con su canción inedita «El Rancho Triste» logra el pasaporte para la gran final del 17 o 18 de enero. Con el pase de Coqui y Ezequiel Ailán, son dos los clasificados a la final. Recordemos qué el 13 participará su sobrino Facundo Sondón también con canción inedita «Arde el Monte» acompañado por Matreros. Felicitaciones…!

