Hockey: Vitu Falasco seleccionada para el proyecto 2026
LAS LEONAS PONEN EN MARCHA EL 2026
El seleccionado nacional retomará los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Tras un 2025 cargado de emociones, con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de la Pro League y la obtención del título continental en la Copa América, las Leonas comienzan el 2026 con grandes objetivos por delante.
El primer desafío del seleccionado será la segunda ventana de Pro League 2025-26 en Hobart, Australia. Para preparar esta primera competencia, el cuerpo técnico del seleccionado nacional, encabezado por Fernando Ferrara, convocó a las siguientes 32 jugadoras para iniciar los entrenamientos el 15 de enero.
MILAGROS DEL VALLE ALASTRA
AGOSTINA ALONSO
CHIARA AMBROSINI
STEFANIA ANTONIAZZI
MERCEDES ARTOLA
BRISA BRUGGESSER
SOFIA CAIRO
LARA CASAS
JUANA CASTELLARO MORELLO
CRISTINA COSENTINO
VALENTINA COSTA BIONDI
ANA LUZ D’ODORICO
ZOE DIAZ DE ARMAS
VICTORIA FALASCO
VALENTINA FEROLA
AGUSTINA GORZELANY
MARIA JOSE GRANATTO
MARIA VICTORIA GRANATTO
SOL GUINET GUIÑAZÚ
JULIETA JANKUNAS
EMMA KNOBL
VICTORIA MIRANDA
SOL OLALLA DE LABRA
MARIA PAULA ORTIZ
LOURDES PISTHON
PILAR PISTHON
VALENTINA RAPOSO
PAULA SANTAMARINA
VICTORIA SAUZE
CATALINA STAMATI
SOFIA TOCALINO
EUGENIA TRINCHINETTI
La ventana de Hobart se disputará del 10 al 15 de febrero. En Australia, las Leonas enfrentarán a Irlanda y se medirán ante las locales en el marco de la séptima temporada de FIH Pro League, el certamen internacional anual que reúne a la élite del hockey.
En cuanto a competencias oficiales, el 2026 continuará con la ventana europea de Pro League en junio y la cita máxima del año en agosto: del 15 al 30 disputarán la Copa del Mundo 2026.