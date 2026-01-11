Hockey: Vitu Falasco seleccionada para el proyecto 2026

LAS LEONAS PONEN EN MARCHA EL 2026

El seleccionado nacional retomará los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Tras un 2025 cargado de emociones, con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 a través de la Pro League y la obtención del título continental en la Copa América, las Leonas comienzan el 2026 con grandes objetivos por delante.

El primer desafío del seleccionado será la segunda ventana de Pro League 2025-26 en Hobart, Australia. Para preparar esta primera competencia, el cuerpo técnico del seleccionado nacional, encabezado por Fernando Ferrara, convocó a las siguientes 32 jugadoras para iniciar los entrenamientos el 15 de enero.

MILAGROS DEL VALLE ALASTRA

AGOSTINA ALONSO

CHIARA AMBROSINI

STEFANIA ANTONIAZZI

MERCEDES ARTOLA

BRISA BRUGGESSER

SOFIA CAIRO

LARA CASAS

JUANA CASTELLARO MORELLO

CRISTINA COSENTINO

VALENTINA COSTA BIONDI

ANA LUZ D’ODORICO

ZOE DIAZ DE ARMAS

VICTORIA FALASCO

VALENTINA FEROLA

AGUSTINA GORZELANY

MARIA JOSE GRANATTO

MARIA VICTORIA GRANATTO

SOL GUINET GUIÑAZÚ

JULIETA JANKUNAS

EMMA KNOBL

VICTORIA MIRANDA

SOL OLALLA DE LABRA

MARIA PAULA ORTIZ

LOURDES PISTHON

PILAR PISTHON

VALENTINA RAPOSO

PAULA SANTAMARINA

VICTORIA SAUZE

CATALINA STAMATI

SOFIA TOCALINO

EUGENIA TRINCHINETTI

La ventana de Hobart se disputará del 10 al 15 de febrero. En Australia, las Leonas enfrentarán a Irlanda y se medirán ante las locales en el marco de la séptima temporada de FIH Pro League, el certamen internacional anual que reúne a la élite del hockey.

En cuanto a competencias oficiales, el 2026 continuará con la ventana europea de Pro League en junio y la cita máxima del año en agosto: del 15 al 30 disputarán la Copa del Mundo 2026.

