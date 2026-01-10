10 de enero de 2026

Se termina el clima «otoñal» y vuelve el calor

1 minuto atrás Fm Alpha

Los amantes de las altas temperaturas ya se frotan las manos con el inminente regreso de las altas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el fin del clima inestable y las temperaturas otoñales. Para este domingo la mínima será de 14 grados y la máxima de 31 grados con cielo despejado. El lunes seguirá con tiempo cálido con una mínima de 17 y una máxima de 33 grados con cielo mayormente soleado. Para el martes se pronostica una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados con cielo parcialmente nublado.

Fm Alpha

