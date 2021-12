Lara Lardapide del Espacio “Hablemos” y el festival de enero

La integrante del joven espacio, iniciado en 2017, estuvo este jueves en “El Periodístico” para anunciar el festival del 8 de enero en el Parque Plaza Montero. Sobre el espacio, contó que “nace con una muestra de arte en 2017. Luego fue creciendo hasta ser una institución formal. Con la pandemia paramos con las actividades presenciales pero siempre visibilizando las problemáticas a nivel local..Los temas constantemente, se hablan cada vez más y llegan a más gente, para el festival que haremos el sábado 8 de enero se unieron muchos y está en pleno crecimiento…el lenguaje inclusivo lleva tiempo, entender que está, que no todos se identifican y está bien eso…que algunos no lo comprendan…desde nuestra institución lo usamos…está bien que haya gente que no le sienta bien…Ante el hecho aberrante del caso Lucio, expresó: Fue horrible lo de Lucio, merecen estar presa las dos, hay que separar el hecho que sean lesbianas de que sean asesinas..Más allá de la orientación sexual merecen estar presas, es cierto que usaron una pareja de dos mujeres para atacar a la institución, una cosa no tiene que ver con la otra, toda la comunidad LGTB repudió esto. Ante el festival que se avecina, dijo : En enero haremos una festival detrás de la confitería de la laguna, es para mostrar para lo que es luchar a través del arte, con artistas locales y emprendedores locales es mostrar y visibilizar la lucha, cualquiera puede sumarse…la invitación es bien abierta, se pasa una tarde linda..Es algo distinto en un lindo lugar, el municipio acompaña a través de Cultura y somos parte de un programa llamado “Puntos de Cultura” del ministerio nacional donde fuimos seleccionados, tenemos ese apoyo, es económico. Al finalizar, contó: En la zona hay espacios abiertos de movimiento feminista, con chicas de Monte y Azul donde dentro de poco harán la marcha del orgullo, siempre están invitados a venir a Las Flores para el evento.

ENTREVISTA A LARA LARDAPIDE

