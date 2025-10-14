Las 4 medallas y resumen del martes

Un primer día sumamente positivo tuvo la delegación florense en los Juegos Bonaerenses 2025 (etapa final) que se desarrollan en Mar del Plata. A los buenos resultados obtenidos en pádel femenino y masculino como así también en Beach Voley.

La primera medalla fue por intermedio de la disciplina Taekwon-Do donde Juan Cruz Carbajal conquistó la presea de bronce en la especialidad combate Sub 13 hasta 60 kilos.

En Patín Artístico, Carola Siri (Primera “C” Sub 16) obtuvo medalla de oro.

En Atletismo PCD Josefina García (Salto en Largo, Intelectual “C”) se quedó con la medalla de plata.

La cuarta medalla correspondió a Yair Porcella (lanzamiento de bala) Atletismo PCD intelectual A.

Padel: De la mano de Emma Di Tullio y Maiten Giacoia Puente Sub 18 logran ganar 6-0/6-0 al Municipio de Merlo. Contrincantes ya conocidas cuando se enfrentaron en una final de hace 4 años en su 14.

Nehuén Giacoia Puente – Simón Rivarola en sub 14, le ganaron a Colón. 6-3/6-7/11-9

Adultos mayores: Julio Etcheverry – Raúl Rosales vs San Miguel, logran ganar 2-1 en un duro Tae break.

Canotaje: Lucía Monfort Sub 16 en velocidad, ingreso en el 5to lugar, mañana continúa.

Patin: Miguelina Pellejero en Sub 16 tercera C logro el 7mo lugar. Mientras que Juana Dierickx 2da C sub 16, termino 10°.

Atletismo: Rocío Morales 1°serie escolar abierta logro el 2do lugar clasificando para la final.

Catalina Paulé sub 14 libre lanzamiento de disco logro el 10°Lugar.

Valentino Dodaro Sub 16 libre final 3000 metros, logró el 8vo lugar.

Atletismo Sub 14 Mía Bustos logra el 8vo lugar en lanzamiento de martillo.

Beach voley: Clara Coronel y Juanita Vidal en Sub 14, logran vencer a V. López por 2-0.

Tenis de mesa: Gianna De Benedetto Sub 14 le ganó a Coronel Rosales 3-0.

Ignacio Cenzano sub 14 vs Tigre, perdió 3-1.

Ignacia Goñi PCD + 18 le ganó 3-0 a Loberia.

Trucco mixto: Mirta Botta – Rubén Dierickx ganaron el 1er partido contra Tigre. Pierden el 2do contra Chivilcoy, pero continúan con chances.

Loteria: Carlos Villagra pudo realizar un par de líneas que le posibilita el día de mañana, volver a competir.

Fútbol PCD: Perdieron 3-0 contra el municipio de Islas Malvinas. Campeón del año pasado.

Futbol sub 14 perdió 3-1 contra Rivadavia.

Danza folkorica Sub 18: Florentina Davant y Tomás Davant. Se realizará la jura en instantes.

