Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 25 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de octubre. Entre lo más destacado el Bloque Adelante Juntos solicitará informe medidas mejora infraestructura ex-edificio Cattorini. En cuanto a los Proyectos de Resolución, el Bloque Todos por Las Flores se manifestará sobre colocación reductores velocidad Pellegrini e/ Alem y San Martín. Por su parte, el Bloque LLA pedirá el reemplazo de la tapa de acceso sistema pluvial (Wilde y B. de Irigoyen). Por último, entre los Asuntos de Vecinos se dará lectura a una nota sobre el anegamiento de caminos zona Cuartel I, Pago de Oro.

Sesion 16 de octubre (1)

About The Author