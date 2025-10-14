14 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

1 minuto de lectura
55 segundos atrás Fm Alpha

(ver orden del día) Con un orden del día de 25 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de octubre. Entre lo más destacado el Bloque Adelante Juntos solicitará informe medidas mejora infraestructura ex-edificio Cattorini. En cuanto a los Proyectos de Resolución, el Bloque Todos por Las Flores se manifestará sobre colocación reductores velocidad Pellegrini e/ Alem y San Martín. Por su parte, el Bloque LLA pedirá el reemplazo de la tapa de acceso sistema pluvial (Wilde y B. de Irigoyen). Por último, entre los Asuntos de Vecinos se dará lectura a una nota sobre el anegamiento de caminos zona Cuartel I, Pago de Oro.

Sesion 16 de octubre (1)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importantes reuniones en Comisión Plenaria

4 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: el salón «Dr. Oscar Alende» fue sede de la Instancia Distrital del Parlamento Juvenil

6 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Daniela González, concejal: «Sería importantísimo que este proyecto prospere»

3 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

56 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Juegos Bonaerenses 2025: llegó la primera medalla para la delegación florense

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Juegos Bonaerenses 2025: comenzó la actividad para la delegación florense

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Buscamos a Mía

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.