Las Flores Hockey jugó por primera vez en casa

En el marco de la Liga Azulena de Hockey se disputó un emocionante partido que marcó un hito en la historia del hockey masculino florense, el equipo local de Las Flores Hockey se enfrentó al Club Bancario de Azul por la cuarta fecha de la Liga Azuleña. El partido tuvo un significado especial, ya que jugar en casa por primera vez en su historia representó un logro importante para el equipo y la comunidad local. El entusiasmo y la determinación de los jugadores eran palpables desde el comienzo, y estaban ansiosos por demostrar su valía. El partido finalizó sin diferencia en el marcador con 2 a 2 final.

Las Flores Hockey Masculino dio muestras de su habilidad desde el principio, con Agustín Mariejhara y Marcos Wagner anotando los dos primeros goles del partido para el equipo local. Sin embargo, el equipo visitante no se quedó atrás y respondió con fuerza en el último cuarto del partido, empatando el marcador 2-2. A pesar de no lograr la victoria, Las Flores Hockey Masculino demostró su capacidad para competir a nivel de la competencia manteniendo el invicto con 3 empates y 1 victoria, y así celebró su primer partido en casa con gran dignidad.

Este partido no solo fue un evento deportivo memorable, sino que también simbolizó el crecimiento y la evolución de Las Flores Hockey Masculino como equipo. Jugar en casa por primera vez fue un logro significativo y un motivo de orgullo, y seguramente sentará las bases para un futuro prometedor en el hockey local.

La próxima y última fecha de la fase regular se disputará el fin de semana del 15 o 16 del siguiente mes, cerrando la etapa clasificatoria ante Boca de Azul con fecha a definir. También será de local, por lo que se invita nuevamente al público a acompañar a “Los Matungos”.

Desde el equipo desean hacer llegar su agradecimiento a quienes acompañan: a la Asociación Civil de Las Flores Hockey por su apoyo en el desarrollo del deporte, a Deportes Las Flores por brindar las comodidades del Centro Recreativo Municipal donde se disputó el partido, al público presente y a todas las personas que ayudaron con la cantina y la organización de la jornada. LAS FLORES HOCKEY MASCULINO #MATUNGOS#

