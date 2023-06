Las ventas por el Día del Padre 2023 cayeron 1,2% anual, según CAME

Las ventas por el Día del Padre 2023 descendieron 1,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). «Si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no fueron suficientes para activar la demanda hacia todos los sectores. El valor medio de los productos adquiridos fue levemente mayor a 2022. El ticket promedio ascendió a $15.099, frente a $6.880 el año pasado, lo que implica un aumento real de 2,5%», se indicó desde la entidad empresaria. Además el 45% de los encuestados intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, mientras que el 55% restante no lo hizo. «Se esperaba una fecha tranquila en la venta comercial, no solo por la falta de poder adquisitivo sino porque el festejo de este año coincidió con un fin de semana largo de 4 días, donde muchas familias se volcaron al viaje como regalo. El cobro anticipado de aguinaldos en la administración pública y en muchos sectores privados ayudó a dar este impulso», se explicó.

Fuente: La Noticia 1

