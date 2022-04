Legisladores Bordaisco – Greco en la UCR: Autonomía de municipios

Recepcionados por la cúpula UCR – Adelante en el mismo comité, el encargado de presentarlos fue el concejal Valentin Gennuso, Contentos de recibir en nuestro comité a los legisladores como Ariel Martínez Bordaisco (senador provincial ) y Melisa Greco, diputada provincial (Tandil) enfocado en el tema «autonomía de municipios».

Estamos impulsando un proyecto de autonomía municipal y conversar sobre cómo está la actualidad del partido en general y lo que representa la figura de Facundo Manes y su candidatura que es algo inminente.

Ariel: “El proyecto está en el senado en la provincia y en la cámara de diputados. Son dos proyectos en espejo con el mismo objetivo que es poner en discusión y agenda la autonomía municipal. Es poner en evidencia los temas de importancia, descentralizar el poder y proveer de verdaderas herramientas a los municipios, hoy en el país hay tres provincias que no tienen autonomía.

Melisa: el desfajase se da al no tener consagrada la autonomía y eso se ve plasmado en las cuestiones más cotidianas, para cualquier licitación pública no hay diferencias entre los municipios más grandes y los más pequeños. Entra a regir la capacidad económica y financiera, lo que se trata es darle las atribuciones que hoy no tienen muchos municipios, es dotar de herramientas que deberían estar garantizadas, no sólo es una propuesta del radicalismo sino de otras fuerzas políticas…Por otro lado, la legisladora que integra la comisión de la mujer, expresó: Sin dudas este año vuelvo a Conformar la Comisión de la mujer con avances en las políticas públicas, Argentina es pionera en este sentido, pero todavía nos encontramos con baches y un aparato estatal cada vez más burocrático que necesita también autonomía, autodeterminación de cada una de ellas, los proyectos apuntan a fortalecer el emprendimiento de la mujer con el turismo, achicar la brecha salarial por ejemplo….

Por su lado Ariel Bordaisco en referencia a la actitud política, dijo: «se está gestando la historia para el 2023. Veo un oficialismo que ha perdido la brújula, que sigue profundizando la crisis de la gente, no se tratan los temas que le preocupan a la gente, la inflación, los problemas de cada día y el gobierno desoye y se dedica a sus propias internas, hay un binomio presidencial que nos lleva a una interna, la educación está cada vez peor, la verdad que vemos un proceso político complicado y como oposición estamos pensando los proyectos del futuro, se ven como se trabaja en las distintas ciudades, visitando los comités y por ejemplo en Las Flores con una gran elección y un gran equipo, con visión de futuro para esta ciudad, vemos una oposición que pone el caballo delante del carro y piensa en la unidad como pensamiento estratégico…he recorrido con Facundo y tiene una vinculación especial con la gente, tiene una clara visión del país, apuesta a la educación como la única herramienta igualadora y superadora, trabaja con equipos técnicos y recorre el país, nosotros estamos viendo y debatiendo un proyecto de provincia y país para nuestra coalición que ha recuperado fuerza. remarcaba

ENTREVISTA A ARIEL BORDAISCO SENADOR PROVINCIAL – MELISA GRECO DIPUTADA PROVINCIAL

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram