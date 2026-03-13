Lemma en El Periodístico: “Yo siento que al turco se le escapó la tortuga en los últimos dos años y el municipio se le fue de las manos y por eso tomó la decisión que toma…”

Conversamos en “EL Periodístico” con el concejal Bernardo Lemma. El flamante edil y principal referente de la LLA en nuestra ciudad, con pocos pelos en la lengua, se refirió a diversos temas, aunque antes de la consulta, se expresó al voto negativo de su bloque al convenio con el CEAMSE.

“Hace dos años no existíamos, hoy venimos marcando agenda en un montón de cuestiones, en muchas cosas somos escuchados y tiene un impacto positivo, esa fue la primera razón por la que nos metimos en esto. Somos un equipo joven con toda la energía. Estamos trabajando en un proyecto para eliminar tasas que no tengan contraprestación…La Tasa de Seguridad e Higiene es un impuesto real, que no tiene ninguna contraprestación. Es un robo y lo dijimos…En una conversación parlamentaria, la concejal Daniela González propuso capacitación de RCP, me parece algo que no va porque termina siendo carísimo…por otro lado el secretario de producción dijo que la tasa de seguridad e higiene no le mueve las agujas al municipio, entonces contesté para que la estamos cobrando…” Remarcaba.

Entre otros temas, dijo: “La tecnología avanza de una manera enorme, hasta cambia la forma de pensar en el trabajo a futuro…Yo siento que al turco se le escapo la tortuga en los últimos dos años y el municipio se le fue de las manos y por eso tomó la decisión que toma…Fíjate que al día siguiente que Blanstein asumió y tomó la decisión de llevar la basura al CEAMSE, porque se llegó al límite total, se paró arriba de la basura y dijo que ya esto no se podía seguir así, puede ser controversial, pero habla del abandono y frente al turco que estaba presente y no con una sonrisa…” Decía.

La votación:

“La votación en contra nuestra es porque el CEAMSE tiene una tarifa que se actualiza según un índice que ellos mismos hacen, hoy te cobran una cifra y mañana te pueden cobrar otra, no hay parámetros lógicos, no es por IPC, es por lo que a ellos se les ocurre…Cada camión iba a poder llevar 30 toneladas por semana y nosotros averiguamos y son 20. Hay algunos desechos que el CEAMSE no recibe. No es tan soplar y hacer botellas. Estamos enterrando recursos, el tema de residuos deja dinero si se hace como corresponde. Si de acá a unos años la planta funciona bien, seremos los primeros en reconocerlo…El camión de los secos dejó de pasar y además hace falta educación en las casas, por ejemplo, en casa separamos residuos hace 10 años, uno se da cuenta que lo de los húmedos es una bolsa chiquita y lo de los secos es más volumen. Además en las escuelas se perdió la enseñanza de la separación de residuos. Muchas veces el vecino piensa que sacó la basura, pasa el camión y quedó así. Yo Implementaría contenedores, uno por cuadra y que se depositen ahí los residuos…”

Por otro lado, acotaba: “Otro tema en el otoño que va a comenzar será la poda, hay que comunicar qué día va a pasar el camión así no quedan las ramas en las calles. Por otro lado, hay vecinos que les importa poco y nada las reglas. Hemos convocado a Arreyes para que nos informe sobre esos puntos. Hay que comunicar y avisar para una mejor convivencia ciudadana. Siento que hace falta una app donde si viste algo mal, sacás una foto, la mandás y se actúa al respecto…” Comentaba.

Debate en el HCD sobre la distribución de las viviendas pronto a inaugurarse: “Ayer en una reunión plenaria tratamos el tema de las viviendas, está pronto a finalizar el sector de las 72 viviendas, entró la ordenanza, es bastante transparente, entre 300 y 400 mil pesos la cuota, 1300 personas se anotaron, de acuerdo a lo que escuche, hay gente también que no quería vivir en esa zona, va a haber 10 casas que se van a entregar en forma directa y 4 a adultos con comodato para que en algún momento la casa vuelva al municipio en el caso de fallecer el titular… Las chicas asistentes sociales hicieron un muy buen trabajo en ese sentido. Una vez sorteados, la provincia hará un cruce de datos en 10 días para que esté todo bien con los adjudicados. También se hará un consorcio entre vecinos para una buena convivencia. Hay familias que no podrían pagar esa cuota como trabajadores municipales porque la cuota es lo que cobran…Podrían también ser más cuotas, pero de menor valor…Ahora también se trabaja en la rezonificación donde hay quinta que ahora se podrán subdividir, es una discusión que tiene 12 años. Es un montón de tiempo, es un tercio casi de mi vida y en ese sentido no es que estamos en contra y a favor, nos venimos reuniendo con muchos profesionales que opinan sobre la nueva rezonificación. Hay que ser muy serios y responsables en ese sentido…Siento que siempre hubo un compromiso pueblerino, -amigos yo ya tengo- con lo cual la onda no es ser amigos en la política, la discusión hay que darla y nadie puede ofenderse por pensar distinto, así es la democracia. La última elección electoral nosotros hicimos la segunda mejor elección en esta sección y la segunda en la provincia. Eso la gente lo reconoce y lo manifiesta.

Sobre el caso de resonancia nacional del viaje de Manuel Adornis a N.Y. con su esposa, dijo: Lo de Adorni me parece muy verde, ni siquiera lo conozco y nunca lo traté, si hay una denuncia, que la justicia actué. Ayer leí un poco del tema y si no se aclara bien será una desprolijidad total…” Afirmaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A BERNARDO LEMMA

About The Author