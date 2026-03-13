«Por un ciclismo unido»: entrenamiento competitivo este sábado en la Pista Municipal

Organizado por la Agrupación Ciclista Las Flores se llevará a cabo este sábado 14 de marzo desde las 14hs. un entrenamiento de carácter competitivo en la pista ubicada sobre Avda. Cruz Marqués. El mismo será Recreativo donde también podrán participar los Infantiles. En ambos casos se exigirá el uso del casco reglamentario. Habrá una simulación de carrera de 40 minutos (ritmo controlado) más 20 minutos libres. Al finalizar, habrá sorteos entre los participantes.

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