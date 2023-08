Lemma – Gentilini post PASO: “La gente cansada pateó el avispero”

Conversamos con quienes encabezan la lista de los libertarios, el joven Bernardo Lemma, candidato a intendente y Federico Gentilini, candidato a 1º concejal.

Federico Gentilini: “Estamos muy contentos porque sabíamos que íbamos a hacer una buena elección y tener la confirmación de estas PASO nos da ganas de trabajar con muchas más ganas… Ayudó la figura de Milei y la gente y sobre todos los jóvenes, lo recibió muy bien, los partidos tradicionales no ofrecen nada nuevo, un cambio, un futuro y la gente lo percibe así. En Las Flores hay un espacio nuevo, algo distinto con gente joven y nos han dado la posibilidad de afianzarnos con su voto. Si hubiera sido legislativo metíamos un concejal seguramente, con estos números lo metemos y a nivel nacional teniendo en cuenta cómo se pinta el mapa, si los senadores entraran se abre una gran oportunidad de hacer unas reformas importantes que son muy necesarias…” Por otro lado dijo: “Vemos que el país no crece, que viene retrocediendo en todos los índices, la gente lo percibe día a día, la clase política está mirando otro canal, siempre te meten excusa para justificarse. Todos disparates que la gente no lo aguanta más, la gente quiere un quiebre y estar mejor, estamos mal no sólo en economía, sino en salud, educación. La falta de oportunidades es cada vez mayor. Por eso la gente quiere un cambio de verdad…” sobre el tipo de economía dolarizada que propone Milei, Gentilini explicó: “Estoy de acuerdo con un tipo de cambio unificado para poder hacer una transacción. Tanto tipo de cambio genera cortocircuito en toda la cadena, se pierde el precio de referencia y todo se bloquea. No vas a comprar o vender algo sin saber su valor y eso paraliza todo. Tener un tipo de cambio es poner piedras para la gente que necesita crecer y producir. Y en eso también se incluyen las industrias. Tener tantos tipos de cambio es un trastorno. Unificar el tipo de cambio es fundamental para comenzar a hacer un proyecto serio. Eso Milei lo plantea como un primer paso para destrabar la economía…” Sobre las expectativas para el mes de octubre, afirmó: “Creemos que en octubre tendremos más votos, en las PASO tuvimos poco tiempo con un grupo nuevo y joven con ideas muy buenas donde plantean un quiebre y un compromiso muy grande. Cuando la gente conozca bien nuestras propuestas vamos a tener mucho acompañamiento, para construir algo hay que saber desde dónde partimos. Y eso la sociedad lo sabe. Esto no se va a acomodar hasta que no se tomen las medidas necesarias. En Educación estamos cada vez peor, los chicos abandonan o por ejemplo no hay comprensión de texto…” remarcó

El ahora candidato a intendente Bernardo Lemma, contaba: “No hay nada que llame la atención luego de lo del domingo, si hablabas con la gente, con tus amigos, todos hablaban de Milei. Fue una gran elección al igual que aquí. Nosotros en Las Flores no tuvimos inconvenientes en ninguna mesa pese a que éramos muy pocos para controlar. Es una satisfacción enorme el trabajo que hicieron nuestros fiscales, eso no tiene precio para nosotros que somos una nueva fuerza. La gente votó la imagen de ambos, Fede es más conocido pero haciendo un análisis hay un equipo no sólo nosotros dos. El grupo es heterogéneo. Nos movemos en círculos diferentes, todos pusieron su granito de arena. Los resultados del domingo el compromiso es mucho más fuerte y no nos vamos a relajar porque esto apenas es el comienzo. El desafío que nos queda ahora es trabajar fuertemente en todo el territorio. Hay que hacer hincapié en eso. Hemos recibido mensajes alentadores de candidatos a senadores y diputados que van a mostrar apoyo en nuestro espacio para lo que vienen y seguramente nos visiten, tienen que venir obligado, ya que estamos trabajando para ellos.” remarcaba

