Lemma: “No sé qué va a pasar con mi negocio, pero estamos felices porque mi hijo no se va del país…”

Fue una experiencia vivida por el ex candidato a intendente Bernardo Lemma contada en “El periodístico” del día de hoy, cuando replicó la conversación con un comerciante local ante la crisis económica. También el joven militante, reflexionó ante el batacazo en las urnas del domingo pasado y la relación con JxC.

“Muy contentos por lo que se logró a nivel nacional, a nivel local también hicimos una muy buena elección, muy agradecidos, se estaba buscando un cambio y ahora lo que viene es ponerle el pecho a esa inflación. Van a ser 6 meses durísimos, es como si en una casa gastas el triple. Llega un momento que explota, no hay otro camino que ajustar, son pequeños sacrificios que hay que hacer para salir adelante. Si no lo iba a hacer Milei lo iba a hacer Massa, no hay lugar para negociar en este tipo de política. Los argentinos se dieron cuenta de esto…La tranquilidad de tener previsibilidad es importante. No se puede ir corriendo atrás de los precios constantemente, es lo que dicen los comerciantes. Pero también el vecino, todos, hay gente que se siente cómoda y factura con esta situación y el votante dijo que no a esta situación…te voy a contar una experiencia que viví con un comerciante en el bunker el día del festejo, en la semana me dijo, por el rubro que manejo en mi negocio, me conviene votar a Massa, pero mi hijo se quiere ir del país, y el domingo me encuentra y me dice…estoy feliz no sé qué va a pasar con mi negocio, pero estoy feliz porque mi hijo no se va a ir del país… Lo que consideremos que hay un exceso seremos los primeros en levantar la mano. No todo lo que diga nuestro líder le vamos a decir que sí, somos liberales y si no estamos de acuerdo lo vamos a decir. Pero es el camino para que la Argentina tenga al fin sentido común…El efecto Milei se sintió en Tucumán con un ajuste, cierre de secretarías y baja de impuestos. Yo creo que nada se pierde y todo se transforma. Alrededor del crecimiento se van creando servicios. Hay como una forma de transformarse en otro rubro…” sobre el futuro político, dijo: “Seguiremos porque estamos muy contentos con el grupo humano que se conformó, nos vamos a encontrar con varios desafíos que hoy desconocemos por la inexperiencia política, pero vamos a estar a disposición de nuestros padrinos políticos, vamos a seguir construyendo más, este fue el piso. Vamos a seguir buscando el techo…La asunción de Federico Gentilini será una fiesta, algo histórico porque es la primera vez que un liberal llegará al Concejo…Si de algo me di cuenta es que la política funciona de una forma que nos obliga a entender y aprender.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A BERNARDO LEMMA