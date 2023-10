Lemma por La Libertad Avanza: “Te dicen que no podemos recortar el gasto público y vemos a Insaurralde en un yate tomando champagne francés”

El joven candidato a intendente que se mide el próximo 22 del corriente mes, estuvo en el piso de la radio para desandar las ideas libertarias que encabeza Javier Milei a nivel nacional y Carolina Píparo como candidata a gobernadora.

“Venimos con una postura que a pocos días se nota el respeto que es la forma que elegimos de hacer la campaña, en segundo lugar las ideas…Vi ambos debates, sabemos la pasión de Javier, lo querían pinchar constantemente para que quede mal y no pudieron, creo que fue el ganador sabiendo que ya viene arriba en las encuestas, no tenía sentido jugársela ya que no tengo dudas que será el próximo presidente. A nivel local hemos presentado el plan de gobierno, se puede conocer también en nuestra web, en poco tiempo de haber creado el espacio hemos trabajado muy bien, estamos contentos del trabajo y la construcción que hicimos en estos meses. Entre hoy y mañana ya llegan las boletas. Vemos que en la región están como rosqueando la situación, invitando el corte, pidiendo a Milei presidente y dejando sus candidatos porque no quieren perder su territorio, cuando ven que la casta empieza a tomar este tipo de medidas sucias es porque saben que tenemos apoyo que ni ellos mismos pensaban…” decía en el inicio Lemma.

Sobre las rocas políticas, y al ser consultado por Luis Barrionuevo, dijo: “es un sindicalista que tiene mucha influencia en su rubro…Nosotros presentamos un plan de reforma laboral que son discusiones que se tienen que dar como argentinos para avanzar a un país distinto. Hay una economía informal con millones de personas trabajando en negro. Hay que generar un acuerdo dialogando con sindicatos para llevar adelante estar reformas. Milei va a tener senadores, diputados y el diálogo con las personas influyentes del país…” Ante los hechos de público conocimiento, expresó: “Te dicen que no podemos recortar el gasto público y vemos a Insaurralde en un yate tomando champagne francés y en su municipio hay una gran pobreza. Está lleno de ladrones de guante blanco. Es un corrupto y que se deje exponer de esa manera en una burla a todos…Hay que discutir ideas de fondo, datos, con estudios para tener resultados de una vez por todas y dejar de perder el tiempo…Estuvimos en Dolores con Carolina nuestra candidata a gobernadora y según las encuestas nos estamos acercando mucho…Javier ofreció una interna con Bullrich y no quisieron, empezaron a hacer una campaña sucia, debemos recordar que Javier sacó 29 puntos, Massa sacó 20 y Bullrich sacó 17. Hablan en contra de Javier en vez de plantear sus ideas. Decían que los terceros son funcionales a los segundos…imagínate si Patricia el 29 y Javier el 17, que se baje en primera vuelta dirían… Sería algo antidemocrático, nadie plantea una idea. Una ve la oscuridad en ciertos candidatos y da bronca…” por otro lado, dijo: “Invito a visitar nuestro espacio en la web libertadavanzalasflores.com.ar, ahí tenemos nuestro plan de gobierno, reducir de 11 a 5 las secretarías municipales, bajar el gasto político que consideramos elevados. Hay que potenciar a los empleados de carrera con poco personal político…Planificar un ahorro fiscal fuerte, llevar la terminal a la ruta porque se va a tener mayor oferta de empresas de colectivos, mayor oferta turística y que las oficinas estén ahí y dejar de alquilar millones de alquileres. Que ese ahorro fiscal sirva para invertir en salud principalmente. 23 millones de alquileres aproximadamente. La reducción del gasto en planta política al salario de los trabajadores destinado a salud totalmente…” Sobre el final: El candidato armador de la quinta sección vendrá Alejandro Carrancio en los próximos días para mostrar nuestro apoyo. Este fin de semana vamos a estar en distintos lugares de la ciudad y el sábado en Mar del Plata junto a Milei y el resto de los candidatos…”

